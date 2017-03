Comerciantes tienen “miedo” de lavacoches Policiales 23/03/2017 Redacción Un comerciante que tiene su local comercial frente a la Plaza 25 de Mayo habló con este medio manifestando su temor y el de sus clientes por las conductas de los lavacoches. Se sienten rehenes de la situación y piden otra vez al Municipio, la creación de un Registro y que luzcan una identificación visible en su vestimenta para desarrollar la actividad.

Una simple conversación de un cronista de este Diario con un comerciante que tiene su local frente a la Plaza 25 de Mayo, fue el disparador suficiente para dedicarnos otra vez a reflotar este tema, que se agrava con el paso del tiempo.

El tema es el de los lavacoches que desempeñan -honestamente muchos de ellos, por lo que no es justo generalizar- su trabajo en las cuadras de la Plaza que están frente a bares y comercios, como calles San Martín, Moreno y Lavalle.

El problema no es nuevo. Repasando crónicas de tiempos anteriores se recuerda que el Centro Comercial e Industrial de Rafaela (CCIRR) había planteado ya hace un tiempo, la necesidad de tener un control de la actividad y crear un Registro de Lavacoches.

La iniciativa, hasta el día de hoy reclamada por quienes tienen una vivienda o un local comercial en las cuadras donde se desarrolla esa actividad, fue ampliamente apoyada e impulsada por el CCIRR, pero luego de unas semanas en que el debate estuvo vigente en el Concejo Municipal y en el Departamento Ejecutivo Municipal, todo quedó en la nada; no se avanzó, y hoy duerme el sueño de los justos en algún archivo de estas instituciones.



TESTIMONIO

Lo dicho en los párrafos anteriores, con el paso del tiempo empeoró.

LA OPINION dialogó en la víspera con comerciantes que tiene su local frente a la Plaza 25 de Mayo, y se animaron -anónimamente, como es lógico, para evitar represalias- a contarnos cómo se vive cotidianamente esta relación conflictiva. Este problema.

“Hay algunos de ellos que son buenas personas y por eso no quiero generalizar -relataron-; pero a los otros los vemos tomar vino y drogarse en su territorio que es la Plaza, a cualquier hora. En general hay algunos que vienen siempre, pero el resto del grupo va cambiando de integrantes”, nos dijeron.

Esto ya pasaba hace un largo tiempo, por lo que ya de entrada se ve que nada ha cambiado.

“A los que nos conocen -dijo nuestra fuente- no nos 'joden' tanto, pero a los que vienen de afuera, nuestros clientes en muchos casos, los molestan, insisten intimidatoriamente con cuidarles el vehículo o presiones parecidas. Se tiene siempre el miedo de que nos rayen el auto y entonces damos propinas por no hacer nada”.

“El otro día provocaron una pelea impresionante frente al bar de la otra cuadra, y esto era porque estaban drogados. Cuando están bien son buenos, pero cuando están drogados me dan miedo. Esa es la palabra. Más aún cuando en mi local tengo todo cerrado atrás y no tengo escapatoria”, señaló nuestro entrevistado.

“Insisto en que a algunos se los ve 'sin cabeza' por la droga, y son chicos pobres... Son dueños de la Plaza en este sector. Por eso me dan mucha lástima pero también mucho miedo. El peor horario es la tarde”, afirmó.



REGISTRO

Nuestro entrevistado cree firmemente en la necesidad de un Registro para poder desempeñar la actividad, y que esta sería la mejor solución.

No está en contra de que se ganen la vida lavando autos, pero como ocurre en cualquier otra actividad, que estén registrados de algún modo.

“Me gustaría que la Municipalidad intervenga -continuó- y que haya un Registro, donde estén todos identificados. Un Registro donde dejen trabajar a los que se portan bien, y que sepan que se tienen que portar bien. Un Registro donde estén identificados, donde se pueda leer su nombre y número de DNI en el pecho”, precisó.

Y concluyó nuestro comerciante: “El día que estén identificados , se van a empezar a cuidar más de las cosas que hacen. Yo creo que lo del Registro es lógico y fácil de implementar en el tiempo”.

Cabe agregar que el comerciante que dialogó con este medio ya sufrió robos y hurtos, y que en el momento en que se estaba sosteniendo este diálogo este cronista de LA OPINION fue testigo de cómo un joven ingresó al local a las 12:15 pidiéndole plata, porque según dijo “no lavé ningún auto hoy”.

Una pequeña extorsión que repetida en el tiempo se transforma en un modo de vivir y una extorsión al fin.

Sin dudas que esto, se lo mire como se lo mire, termina siempre en el límite del delito o de la ilegalidad, lo cual no se puede ni se debe aceptar.