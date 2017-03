Peña rechazó una devaluación y se cruzó con el kirchnerismo Nacionales 23/03/2017 Redacción PRESENTO SU INFORME DE GESTION EN DIPUTADOS

Ampliar FOTO NA PEÑA. Durante largas horas respondió principalmente a la oposición en Diputados.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó ayer que el Gobierno tenga en carpeta una devaluación del tipo de cambio en el corto plazo, mientras calificó de "verso" que durante el kirchnerismo se haya impulsado una política de "desendeudamiento". Al defender el sistema de administración de "flotación cambiaria" del tipo de cambio durante su exposición ante la Cámara baja, el ministro coordinador desmintió rumores sobre un posible corrimiento del tipo de cambio en el corto plazo.

"Nosotros hemos instaurado en este plan de estabilización saliendo del cepo con un sistema de tipo de cambio flotante que no está promocionado a partir de las devaluaciones o no, sino que se pueda ir ordenando la política sin ese dramatismo que generan los tipos de cambio fijos", explicó al brindar en el recinto el primer informe de gestión del año. Sin embargo, reconoció que existen tensiones en el tipo de cambio que repercuten en la "competitividad" de la moneda argentina y por ende del comercio exterior. "Esto no quita que obviamente tenemos un desafió en términos de competitividad y de tipo de cambio, pero no estamos promoviendo una política específica", señaló.

Peña ratificó que el Gobierno no tiene en sus planes convocar a una paritaria nacional docente, al remarcar que ese mecanismo de actualización salarial es competencia de "los empleados directos que son las provincias", en tanto que identificó al paro docente como uno de los causales de la "fuga a la educación privada".

En otro orden, el referente macrista salió al cruce del diputado del Frente Renovador Felipe Solá, quien durante su intervención en el recinto acusó a la Casa Rosada de promover acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Europa, y en concomitancia una "apertura indiscriminada de importaciones", con un impacto pernicioso sobre la industria, las pymes y el empleo. Peña salió de la zona incómoda al que lo expuso Solá con una chicana: "Estamos convencidos de que Argentina tiene que integrarse inteligentemente al mundo. Usted lo sabe porque lo ha defendido durante 10 años en el menemismo que usted integró y eso si fue una apertura indiscriminada". "Hemos aprendido de los errores. No hay ningún acuerdo internacional de esas características que no vaya a pasar por este Congreso. No hay ninguna medida que busque destruir la industria. Estamos convencidos que más vínculo con el mundo es mejor que más aislamiento", reflexionó.

También enfrentó feroces críticas del kirchnerismo: el exministro de Economía Axel Kicillof recordó que el 2016 terminó con una caída del 2,3 por ciento según datos del INDEC, cuando la proyección del Gobierno había sido de 1 por ciento de crecimiento. También le echó en cara que el equipo económico de Cambiemos había estimado una inflación no superior al 25 por ciento para el 2016, muy por debajo de los 41 puntos que terminó registrando según estadísticas oficiales. "Este es un programa económico neoliberal en todos sus puntos", consideró el diputado kirchnerista.

En otro pasaje de su exposición, tras responder consultas de varios legisladores, Peña informó que durante 2017 el Gobierno afrontará pagos por vencimiento de deudas en torno a los 29 mil millones de dólares, por lo que consideró un "verso" el relato sobre el "desendeudamiento" del kirchnerismo.



"¡HAGANSE CARGO DE ALGO!"

En su primer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados, Peña se cruzó en duros términos con los representantes del Frente para la Victoria-PJ, a quienes acusó de no "hacerse cargo" de los problemas heredados de la administración kirchnerista. Al retomar una crítica formulada por Kicillof, quien acusó a la Casa Rosada de "no ver la realidad" y de "gobernar a ciegas" el país, Peña apeló a la ironía para contraatacar: "Es una buena metáfora decir que gobernamos a ciegas porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina, empezando pro el INDEC".

Al exponer en el recinto del Congreso, el funcionario agregó que la conducción económica del gobierno kirchnerista "dejó un Banco Central sin recursos, un default, la inflación más alta del mundo y una de las cinco economías más cerradas del mundo".

"¡Háganse cargo de algo por una vez!", desenfundó Peña, que se hizo tiempo para responder también a la camporista Luana Vuolnovich, quien al igual que Kicillof, parafraseó a Mirtha Legrand al acusar a Peña de "no ver la realidad". Con sarcasmo, replicó: "Me sorprende la cita del kirchnerismo a Mirtha Legrand, nosotros tenemos un enorme respeto por ella desde hace mucho tiempo, me emociona la evolución que han adoptado, se va cerrando la grieta mal que mal".