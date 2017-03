Municipales cumplen con la última jornada de paro

La jornada de hoy se verá nuevamente signada por el paro de los municipales, completando así las 48 horas que habían anunciado hace una semana. Recordemos que en la recolección domiciliaria, esta noche, debido al feriado de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no hay recolección de residuos y que por eso se solicita a los vecinos no sacar las bolsas esos días y sí el viernes 24 por la noche, ya que se retoma el servicio con residuos biodegradables.

También, estará cerrado el Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados, mientras que el Servicio de minibuses no funcionará, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Los servicios se retomarán viernes con esquema de feriado.

En cuanto a la oferta que recibieron los estatales ayer, con un incremento del 4% en el mes de febrero, en marzo un 13% más (completa un 17%) y una suba del 8% en julio, llegando a un total de un 25%, Marcela Bassano, a cargo de la secretaria de Presupuesto, Control de Gestión y Auditoría, advirtió que el próximo lunes podrían reunirse las partes. En tanto, sobre el monto que se le ofreció a los estatales dijo que "hay que llamar a un plenario de Intendentes y vamos a trabajar en una respuesta", y adelantó que el 25% "es mucho": "si bien está dividido, hay que trabajar la oferta con números concretos. Tenemos que hacer cálculos para llevar una propuesta que seguramente no estará lejos, pero no necesariamente tiene que ser la misma", explicó.

En tanto, el Titular del Seom, Darío Cocco, dijo que probablemente hoy exista un encuentro para empezar a a analizar la oferta que el Gobierno ya emitió, aunque no confirmó el encuentro.



MULTITUDINARIAS CONCENTRACIONES

Con multitudinarias concentraciones frente a las Municipalidades de Santa Fe y Rosario, y un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo -tanto para este miércoles como para mañana jueves- la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia dio continuidad a su Plan de Lucha, definido semanas atrás por su Plenario de Secretarios Generales. Las masivas movilizaciones y un acatamiento de la medida de fuerza del 95% de los trabajadores en todos los Municipios y Comunas del territorio provincial muestran fehacientemente, la adhesión del conjunto de los mismos

y los Sindicatos de base de FESTRAM a los planteos que esta viene formulando para que en el marco paritario se reconozca la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de 2016 y un aumento, para el corriente año, acorde a los incrementos de la canasta familiar.