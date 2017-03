En Atlético, no habría cambios para recibir el sábado al ‘Pincha’ Deportes 23/03/2017 Redacción Llop todavía no dio indicios del equipo que pondrá en cancha para recibir a Estudiantes aunque se prevé que sea el mismo que viene de ganar en Sarandí. Carniello y Gudiño trabajaron de manera diferenciada pero llegarían sin problemas. La Reserva va de preliminar.

Ampliar FOTO LA OPINION YA SE PREPARA. / Atlético trabaja con la cabeza puesta en su próximo objetivo: Estudiantes de La Plata.

Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la mañana con la mira puesta en el partido del próximo sábado a las 20:30 ante Estudiantes de La Plata en barrio Alberdi.

En el entrenamiento llevado a cabo en el Polideportivo del Autódromo, el entrenador Juan Manuel Llop aún no dio indicio alguno del equipo que utilizará para el debut como local en este 2017, luego de dos presentaciones fuera de casa en el reinicio del torneo de Primera División.

Todo indica que ‘Chocho’ repetiría el 11 que viene de superar a Arsenal por 2 a 1 en Sarandí, consiguiendo así tres puntos más que valiosos en su pelea por la permanencia.

Ayer, Oscar Carniello y Gabriel Gudiño trabajaron de manera diferenciada por diferentes molestias físicas las cuales, en principio, no les impediría estar a disposición del DT para el sábado. El defensor sufre una molestia en el aductor derecho, mientras que el mediocampista en el tendón derecho.

Por otro lado, Mathías Abero, que había finalizado el partido del lunes con un golpe en su rodilla, trabajó de manera normal.

De esta manera, una probable para recibir al ‘Pincha’ es la siguiente: Lucas Hoyos; Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Abero; Emiliano Romero y Lucas Pittinari; Gudiño, Fernando Luna y Mauro Albertengo; Leandro Díaz.

Kevin Itabel sigue con una molestia en el aductor derecho, lesión que lo sacó del último partido (iba a ir al banco de relevos) y probablemente también no llegue al que se aproxima ante Estudiantes.

Si se confirma esta formación, hoy realizará el entrenamiento futbolístico, el equipo no tendría cambios respecto al que viene de lograr un triunfazo en Sarandí.



Preliminar. La División Reserva de Atlético de Rafaela y Estudiantes de La Plata se enfrentarán el mismo día sábado en la antesala al juego de primera. El cotejo estará comenzando a las 18:00 hs y se disputará en el mismo estadio Monumental.

El equipo dirigido por Víctor Bottaniz viene de perder ante Arsenal 2-0 mientras que el ‘Pincha’ venció 3-1 a Patronato.