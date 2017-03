Odisea de un jubilado de Luz y Fuerza (Carta Abierta) Carta de Lectores 23/03/2017 Redacción Leer mas ...

Odisea de un jubilado

de Luz y Fuerza

(Carta abierta)





Sr. Director



Cuento en mi haber con 38 años de servicio activo en Luz y Fuerza, 21 años como pasivo y 59 años como afiliado al Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela. Actualmente con 80 años de edad cumplidos, hago saber la odisea que estoy pasando:

Desde hace unos 10 años que vengo reclamando al gremio que padezco una situación que me afecta profundamente y que considero injustificable, pero sus dirigentes, interpretando -a mi humilde entender- erróneamente o por lo menos en forma injusta una reglamentación interna (Bolsa de Trabajo), y por otra parte que si este fuera el caso hubiera sido de facilísima corrección a través de una Asamblea, con lo cual resolvía una posición equitativa para todos los pasivos valorando así la esencia y espíritu del citado Reglamento. Cabe agregar que extemporáneamente así lo han resuelto en fecha 14/11/2014, cuando ya no podía aplicarse a mi situación por exceso de tiempo.

En procura de lograr la restauración de lo que estimo una flagrante injusticia, mantuve contacto con el Director Obrero de la EPE, que telefónicamente me informó que iba a concretar una reunión conjunta con el Vicepresidente de la EPE, posiblemente en la misma semana, lo cual no solo no se concretó, sino que me cerró todo intento comunicacional.

También le envié una nota al presidente comunal de María Juana solicitándole interceder ante las autoridades que él podía estimar corresponder, sin ningún resultado. Por último, logré mantener una entrevista con el presidente de la EPE, el día 24/01/2017, oportunidad en la que le entregué una carpeta con todos los antecedentes, hasta la fecha con exactamente igual resultado negativo que tuve con el Director Obrero de la misma empresa.

Ante todo lo expuesto y dejando en claro que no pertenezco a ningún partido político, siendo totalmente independiente al respecto considero oportuno hacer pública mi odisea en procura de lograr justicia, amén de hacer conocer el proceder y la actitud de quienes tienen la posibilidad de conducir instituciones que en general y en definitiva deben servir al bienestar del pueblo, en su conjunto, pero también tratar de resolver inequidades individuales y que, en mi caso, considero presuntamente como tangencialmente discriminatorio.

Teniendo en cuenta que a la fecha ya resulta imposible lograr solución a través del gremio y/o de la EPE, apelo a la buena voluntad, sensibilidad y disposición de personas que militen políticamente con buena relación ante autoridades de jerarquía institucional importante del Poder Ejecutivo o Legislativo, en procura de restaurar extrajudicialmente lo que estimo de ser pasible de una injusticia para mí indigerible.

A tal efecto, pueden contactarse con el suscripto. Muchas gracias.



Edelberto J. Fornero

DNI 6.285.307

María Juana (Santa Fe)