Cuestión de imagen Editorial 23/03/2017 Redacción Gobernar es estar expuesto a un permanente y sostenido desgaste, más cuando los problemas son cruciales.

Que el gobernar desgasta es una aseveración que viene desde siempre, sin establecerle punto de partida, marchando casi de manera natural con quien asume esa responsabilidad. Más aún se acrecienta cuando las dificultades comienzan a multiplicarse y la búsqueda de soluciones se convierte en más aislada. Un claro ejemplo lo tenemos a la vista con la imagen del presidente Mauricio Macri, quien de todos modos sigue apostando al futuro, sosteniendo el rumbo elegido y quedando al aguardo de soluciones que se conviertan en estables, y por lo tanto duraderas, en lugar de elegir la inmediatez, es decir, pensar sólo en el hoy. Aunque muchas veces, dada la magnitud de ciertas situaciones, deba procederse de esa manera.

Por primera vez desde que asumió la presidencia, Macri dispone en estos días una imagen más negativa que positiva, ya que el 44,2% de los consultados desaprueba la forma en que está conduciendo el gobierno, sumando 40,2% los que en cambio le siguen dando su respaldo. Tales números corresponden a una encuesta realizada por la conocida consultora Management & Fit, de elaboración muy reciente, incluyendo el desgastante conflicto con los docentes.

Justamente, de acuerdo con el sondeo y el análisis del mismo, se da cuenta que la imagen presidencial tuvo un deslizamiento de 4 puntos en los dos últimos meses, lo cual debe ser considerado de magnitud importante ya que durante todo 2016 -de enero a enero- la aprobación del accionar del gobierno había tenido una merma de sólo 2 puntos. Ahora, en un brevísimo lapso, cayó el doble.

Debe concluirse de esta manera que la visión existente sobre el futuro no es alentadora, y además, que decrece la aceptación de las posturas adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre los reclamos que se van haciendo en cada ocasión. Tal es así que el 48,3% estima que la situación estará peor en los próximos meses, en tanto que sólo el 27% cree que estará mejor, existiendo una marcada diferencia entre ambas posturas, quedando claramente registrado el desnivel que va teniendo la marcha del gobierno, debiendo ser un motivo central de preocupación, no sólo electoral como parece que todo es medido en estas circunstancias, sino por la siempre acuciante necesidad de respaldo político y popular que se necesita para llevar adelante aquellas medidas más cuestionadas y que tienen por lo tanto mayor impacto en la vida diaria de la población.

Cuando en esa misma encuesta se pasó a medir la dimensión de los problemas que afectan hoy a los argentinos, la corrupción ocupó el primer lugar con 17,9%, quedando ahí muy cerquita con 16,5% la inseguridad, apareciendo luego la desocupación con 15,5%, la pobreza con 14% y la suba de tarifas con 10,9%, completando los cinco lugares principales y con mayor porcentaje de adhesión, incluyéndose mucho más abajo el narcotráfico con 3,9% y la pérdida de días de clases con 3,6%.

En cuestión de imagen positiva de todos los políticos, a pesar del desgaste que viene teniendo por la problemática docente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sigue siendo quien encabeza las posiciones con una diferencia a favor de 15,7% tomando entre positiva y negativa, en tanto que en su territorio el 47% aprueba su gestión y el 40,6% la desaprueba. En imagen, siempre ateniéndonos a este sondeo, sigue en segundo lugar Sergio Massa con 8,3%, luego Elisa Carrió con 6,4%, Margarita Stolbizer con 2,2% y Mauricio Macri con 1,8%. Quienes dentro de este relevamiento en cambio integrando el sector negativo son la expresidenta Cristina Kirchner con -9,8% y el ex gobernador Daniel Scioli con -22,7%, siendo la diferencia negativa más elevada de todas.

Las encuestas, es sabido, pueden ser creíbles o no, pero reflejan una perspectiva de la realidad, más aun cuando se trata de un año electoral, e incluso mucho de los medidos o bien sus gestiones, no sean candidatos. En este caso concreto, por tratarse de una consultora que cuenta aciertos entre sus antecedentes, dispone de un respaldo más que significativo, como para ir delineando escenarios probables, incluso aquellos de exclusivo contenido electoral.