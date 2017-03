Interiores con verde SUPLEMENTO RURAL 23/03/2017 Redacción De acuerdo a un proyecto bien pensado, la selección de las plantas adecuadas permite el cultivo de jardines exóticos y originales en las áreas interiores.

Ampliar FOTO ARCHIVO JARDINES. Se transforman en un pulmoncito lleno de vida adentro de nuestras casas.

Tener un jardín tropical de estilo audaz, o disponer las plantas y flores de manera tradicional en ambientes interiores es una tarea que exige talento, ganas y profesionalismo. Para lograr esa armonía entre decoración y naturaleza es necesario una buena dosis de dedicación. Sin duda, los resultados serán la mejor recompensa al hacer ingresar a la casa la placentera convivencia con el verde.

La principal dificultad es la falta de luz directa, aspecto fundamental para que el follaje se mantenga vistoso. Por lo tanto, el primer paso es el de la selección de plantas para armar el jardín. Existen especies que se adaptan muy bien a las zonas sombrías, Bromelias, palmera Fénix, Ficus y otras plantas más pequeñas resultan ideales para ambientes cerrados.

Además, por supuesto, el mercado ofrece lámparas especiales que ayudan al proceso de fotosíntesis e iluminan el espacio destinado al jardín.

El drenaje de agua también necesita un buen planteamiento. En el caso de hablar de un jardín ya sea interno o externo se debe trabajar en conjunto con un profesional para encontrar una salida lo más precisa posible.

El mantenimiento de este tipo de jardines interiores debe ser muy estricto. Los riegos deben realizarse por semana dependiendo de la época del año entre una y tres veces y las fertilizaciones deben ser trimestrales; no nos olvidemos que estamos hablando de plantas que están contenidas en una porción muy pequeña de tierra donde la disponibilidad de nutrientes y agua se reduce enormemente.

También es necesaria la reposición de las plantas que se ponen feas para poder mantener el aspecto de lozanía en todo el espacio. Elementos como piedras, pedregullos, rocas o troncos de formas exóticas pueden ser una interesante opción decorativa y permanente en el diseño de jardines interiores.



PLANTAS APTAS PARA

JARDINES INTERIORES

Esta es una lista rápida de alternativas para diseñar nuestro ambiente verde en el interior de la casa:

* Ficus benjamina (Ficus): una vieja compañera de interiores. La nombro porque los clientes a pesar de que hace años que está en el mercado la siguen pidiendo por su belleza y nobleza. Puede alcanzar en el interior hasta 2 m de altura. Requiere luminosidad, sustrato fértil y suelto.

* Helecho nido de ave (Asplenium): hojas simples, verde brillante, márgenes ondulados. No tolera la luz directa.

* Dracena (Dracaena): no requiere demasiada luz ni cuidados excesivos.

* Monstera (Monstera deliciosa): arbusto trepado, raíces aéreas, hojas perforadas. Mucha luminosidad necesita… extraída del jardín de las abuelas pero muy de moda por estos tiempos.

* Espatifilio (Spathyphylium) requiere considerable atención en contraposición de lo que piensa la gente. Provoca un excelente contraste entre el verde intenso de sus hojas y la blancura de sus flores espatuladas.

* Peperonias, singonios: plantas pequeñas muy decorativas que se usan en lugares donde la luz no abunda. Sus requerimientos son mínimos. El sigonium se puede cultivar en el agua.

* Filodendros (Philodendros): la mayoría tiene hojas de color liso que van del verde al pardo rojizo (muy bello). Muy fáciles de cultivar, sólo necesitan tutores para crecer.

También Agloenema, Palo de agua y Dracena multicabeza. Y la lista es interminable... si tienen alguna duda no escatimen en consultarme. A veces con un único consejito conseguimos resultados inigualables.

Beso enorme, hasta el próximo encuentro. María Paula.