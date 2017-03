Los Monos: Pullaro brindó detalles de la emboscada Policiales 23/03/2017 Redacción "HECHO DE ABSOLUTA GRAVEDAD" DIJO EL MINISTRO

Ampliar FOTO IP CONFERENCIA. El ministro Maximiliano Pullaro estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni; el jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya y el jefe de la PDI, Daniel Corbellini.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, brindó en la víspera una conferencia de prensa en la que se refirió a los hechos acontecidos este martes en la autopista Rosario - Santa Fe, cerca de las 17, cuando dos vehículos del Servicio Penitenciario provincial (SP) trasladaban desde los tribunales de la ciudad de Rosario, luego de concluir una jornada en el juicio por el asesinato a Claudio Cantero, hacia la penitenciaría de Coronda.

Uno de los vehículos trasladaba a cuatro empleados del SP y el otro, de refuerzo, llevaba a los Grupos de Operaciones Especiales Penitenciario con 6 integrantes.



VERSION DEL

MINISTRO

Al respecto, el ministro de Seguridad de Santa Fe detalló que “al llegar al kilómetro 7 de la autopista los móviles fueron interceptados, por lo que tenemos hasta el momento, desde dos lugares diferentes, efectuando disparos al vehículo de traslado y al de custodia”.

Como resultado del ataque, Pullaro indicó que “en el rodado de custodia resultaron heridos dos miembros del SP, Oscar Gómez con un impacto en el pie, y Marcos Adriani con dos impactos en las piernas y uno en la cadera”.

Sobre la salud de los dos efectivos heridos, el titular de Seguridad indicó que Gómez “fue trasladado a la ciudad de Santa Fe luego de que se le efectuaran las primeras curaciones”, mientras que Adriani “se encuentra internado en un nosocomio de la ciudad de Rosario. Ambos están fuera de peligro”, agregó.



MAS HERIDOS

En cuanto al vehículo de traslado, donde se transportaba a los reclusos, sufrió un impacto en su chaleco antibalas el empleado del SP Marcos Paiva, quien no tuvo inconvenientes ya que el impacto fue detenido por el chaleco.

Allí mismo resultó herido el recluso Facundo Muñoz, con un impacto de bala 9 milímetros que le ingresó por el glúteo y se alojó en el abdomen.

Muñoz fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y se encuentra internado en Terapia Intensiva por razones de seguridad, aunque está fuera de peligro.

Además, en este mismo hecho resultó herido, por el roce de una bala, un pasajero de una unidad del transporte interurbano que pasaba por el lugar.

La persona fue atendida en el Hospital Alberdi y también se encuentra fuera de peligro.



GRAVEDAD

“Este es un hecho -dijo el ministro Pullaro- de absoluta gravedad, donde el personal del Servicio Penitenciario cumplió el objetivo establecido que era cuidar la vida de los detenidos y evitar su fuga. No tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal en un hecho de máxima violencia”, agregó el titular de la cartera de Seguridad.

Asimismo, el Ministro señaló que “en la provincia de Santa Fe, en los últimos tiempos, hay personas que, por acciones del Estado se encuentran muy nerviosas, y sumamente preocupadas porque es un Estado que permanentemente avanza sobre las mafias, y el crimen organizado no se detiene”.

“Hay una decisión política -continuó- del gobernador de la provincia de Santa Fe y del vicegobernador, como del Ministerio de Seguridad, del jefe de Policía de provincia y del jefe de la Policía de Investigaciones de ir

hasta las últimas consecuencias para seguir desmantelando estas mafias y estos grupos violentos que operaron con mucha fuerza en algún momento en el territorio rosarino”, concluyó Pullaro.

Durante la conferencia, el ministro estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni; el jefe de Policía de provincia, Director General José Luis Amaya; y el jefe de la PDI, director General Daniel Corbellini; quienes también hicieron uso de la palabra y respondieron las preguntas de los medios.