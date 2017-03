Los famosos e inapropiados tiempos de nuestra política SUPLEMENTO RURAL 23/03/2017 Redacción CRISIS HIDRICA

Ampliar FOTO ARCHIVO TEMOR. El agua todavía no se fue de algunos campos del departamento Castellanos.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - Difícilmente el sector primario del departamento Castellanos olvide este 2017. Al menos sus primeras semanas, cargadas de agua, malas noticias y, en algunos casos, devastación. Luego de la crisis hídrica, que se sostiene y se renueva en algunos sectores de este territorio otrora tan productivo y fértil, empezaron a llegar las atenciones desde los estamentos públicos. Incluso el reconocimiento de algunas equivocaciones o dilaciones a la hora de acercar soluciones, mucho más teniendo en cuenta que estos fenómenos climáticos han dejado de ser extraordinarios.

Entonces funcionarios de todo tipo y color se acercaron a intentar dar una mano y a poner, discursivamente, el Estado o lo que representen al servicio de los productores.

Rápidamente se anunciaron ayudas en dos sentidos. Por un lado obras paliativas inmediatas y de infraestructura a largo plazo, que vengan a resolver desde la planificación, con las inversiones acordes, la cuestión hídrica no sólo en el departamento, sino en la provincia entera. Por otro, una ayuda concreta a los tamberos, sector más afectado desde que se tenga memoria y por varios motivos, con dinero contante y sonante que les sirva al menos como un resarcimiento por “daños y perjuicios”.

De esto último venimos hablando desde nuestra edición de ayer y esos $ 2.000 por vaca (ver aparte) son espectaculares, pero eternamente inminentes. Llevan casi 2 meses esperándolos desde el anuncio mismo y parece que la semana que viene los fondos pasarán por el último filtro de la burocracia para llegar a las cuentas de los productores que, en muchos casos, los usarán para pagar deudas. ¿Recomposición de la unidad productiva? Para aquellos que han tenido que desmantelar la estructura será utópico.



2 MESES, 2 AÑOS



Volviendo a las asistencias que se proclamaron desde los gobiernos, tanto provincial como nacional, uno de ellos apuntó a la infraestructura. La movida política incluyó la presencia de importantes funcionarios, encabezados por el Ministro José Garibay, en la “zona caliente” (como Presidente Roca).

Toda la maquinaria del Estado provincial se puso al corriente de los problemas y se empezaron a ver algunas máquinas, a la espera de los planes integrales, monumentales, inteligentes que logren un manejo lógico del agua y le vuelva a permitir hacer a esta tierra lo que sabe hacer: producir.

Pasaron muchas semanas desde aquellos anuncios y, más allá que es una obviedad que no existen soluciones mágicas, las propuestas todavía no se avizoran, lo que genera ansiedad y más preocupación.

Mucho más después de escuchar al Ing. Bertoni, Secretario de Recursos Hídricos, quien el lunes en nuestra ciudad habló de algunos tiempos que paralizan. “Se vienen realizando más la planificación de acciones a mediano y largo plazo, principalmente por el Vila-Cululú” dijo el funcionario. “Estamos trabajando aceleradamente en la readecuación del Canal Vila-Cululú, en 60 días tendremos el proyecto listo de esa importante vía de evacuación.”

Y luego habló de julio/agosto, por lo que esos 60 días podrían estirarse tal como ocurre con todos los plazos, cuando el momento más crítico de la situación ocurrió en los primeros días del año. Un período increíblemente extenso teniendo en cuenta que el equipo de trabajo del Ing. Bertoni se desempeña en el área desde mucho tiempo a esta parte. Incluso el Ing. Gandolfo en la reunión celebrada con los productores en Roca (el 2 de febrero pasado) expresó que conocen el problema, el territorio y que están estudiando la zona desde hace muchos años.

Según los funcionarios después de medio año del comienzo de la inundación, 15 meses más tarde de la crisis de abril del año pasado, después de haber gozado de una tregua del clima en las últimas semanas, se va a conocer el plan de readecuación del Vila-Cululú.

Pero como si fuera poco, el Ing. Bertoni declaró ante los cronistas presentes que “el plazo de obra de intervención en ese lugar será de 2 años”, antes de continuar enumerando los millones de pesos que se vienen invirtiendo. ¿No será mucho?

Desde la Provincia nos dicen que “hay una decisión política y esto se va a hacer”, que “en ningún lugar del mundo se programan las obras para este tipo de eventos”, que “hay que hacer el estudio como corresponde y la obra como corresponde”, que “la obra quedará definitiva” y que “nadie puede garantizar que la zona no se va a inundar”.

Todos los argumentos son respetables y hasta válidos, pero ningún plazo contempla las penurias y urgencias de los productores. Se siguen proyectando soluciones en años y muchos productores, que seguirán a merced del agua, no cuentan con tanto tiempo.