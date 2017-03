Comienza el Regional D Deportes 23/03/2017 Redacción HOCKEY

Ampliar FOTO PRENSA CRAR ESCENARIO./ El sintético será la sede del certamen.

Se iniciará este jueves el Regional D NEA de hockey damas mayores, organizado por la Federación del Oeste y fiscalizado por la Confederación Argentina de Hockey, el cual tendrá desarrollo en el sintético del CRAR hasta el domingo 26, día en que se disputarán las instancias finales.

El torneo, que tendrá tres ascensos y sin descensos, contará con la presencia de 11 clubes, divididos en dos zonas. El local CRAR B y 9 de Julio representarán a nuestra ciudad, aunque a Asociaciones distintas. El primero a la ASH y el segundo a la FOH, compartiendo el grupo A. Por la Federación del Oeste también participará Juventud de Humboldt, en la zona B.

En la Zona A estarán 9 de Julio, Salto Grande Concordia, Paracao de Paraná, CRAR B y Provincial C. En la Zona B lo harán Juventud de Humboldt, Universidad Nacional del Litoral, Colón de Santa Fe, San Fernando, Rosario Rowing y Regatas San Nicolás.



LA PROGRAMACION

Jueves 23: a las 8 horas Colón – San Fernando; 9:30 Juventud de Humboldt – Regatas; 11 UNL – Rosario Rowing; 12:30 Salto Grande – Provincial C; 14 Paracao – CRAR B; 15:30 Juventud de Humboldt – Rosario Rowing; 17 UNL – Colón; 18:30 San Fernando – Regatas y 20 horas, 9 de Julio – Provincial C.

Viernes 24: a las 8 Colón – Rosario Rowing; 9:30 Juventud – San Fernando; 11 UNL – Regatas; 12:30 Salto Grande – Paracao; 14 9 de Julio – CRAR B; 15:30 Juventud – Colón; 17 UNL – San Fernando; 18:30 Rosario Rowing – Regatas y 20 horas, Paracao – Provincial C.

Sábado 25: a las 9 Salto Grande – CRAR B; 10:30 9 de Julio – Paracao; 12:30 Juventud – UNL; 14 Colón – Regatas; 15:30 San Fernando – Rosario Rowing; 17 CRAR B – Provincial C y 18:30 9 de Julio – Salto Grande.

El domingo se definirán las posiciones.



LAS LISTAS

CRAR B: los entrenadores Matías Rodríguez y Nicolás Navarro dispondrán del siguiente plantel: Agostina Acosta, Magalí Allassia, Carla Andreo, Abril Beltramino, Evangelina Beltrocco, Elena Brown, Julieta Bruera, Nazarena Bulacios, Yamila Castelli, Delfina Costamagna, Luna Costamagna, Pamela Domínguez, Celia Gallay, Sofía Martínez, Sol Martínez, Regina Merlo, Joana Peretto, Emilia Reynoso, Joana Reynoso y Belén Rossetti. Como preparador físico se desempeña Alejandro Chiavón, Jefa de equipo será Patricia Obejero y presidenta de la delegación Marta Schiavi.

9 de Julio: el entrenador Miguel “Champy” Dominino tendrá a estas jugadoras: Agostina Astesano, Brenda Boetto, Priscila Boetto, Ornela Bonafede, Loana Bravo, Marianela Catanea, María Julia Ceballos, Gisela Conde, Danisa Dechiara, Gisela Domínguez, Flavia Ferrari, Lara Fregona, María José Gómez, Aldana Guzmán, Silvina Aguirre, Martina Luna, Marcela Manzur, Romina Rivolo, Camila Schmidt y Agostina Sosa. Antonela Rinaldi es la PF, Silvana Grossi, Jefa de Equipo y Andrea Steimberger, presidente de delegación.