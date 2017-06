El partido de los de a pie

Puesta simplemente en duda la vigencia de su natural condición rectora, tomando en cuenta la experiencia acumulada, la subsistencia del orden de la Constitución Nacional es para muchos argentinos causa de preocupación. No de todos, conviene aclarar, como es de ver, aunque en tantos casos se acuda a ese orden para defender lo que, en rigor de verdad, es condenable moralmente.Sea como fuere, una cosa es cierta e innegable: el orden básico de referencia suele ser solo una referencia formal en un contexto que habilita la idea de su relativización. Como efecto de ello, es el clima de inseguridad que se plantea y que, de hecho, va mucho más allá del costado que representa el delito común, el de la calle. Alcanza de pleno a la Nación en su conjunto, a la República y sus instituciones y coloca en franca indefensión a la ciudadanía, mayoritariamente vista. Aquella en la que forman los ciudadanos de a pie, los que no tienen representación confiable en un escenario caótico por demás.Deberían tenerla, y ser reconocidas como Partido de los de a pie, aportadores concretos a lo que resulta del trabajo honesto, del cumplimiento de las obligaciones comunitarias, entre ellas las de las contribuciones al fisco; de la convivencia pacífica y el respeto al semejante. Tal cosa no podría ser vista como una rareza frente a una realidad en la que, realmente, esa ciudadanía virtualmente cuenta solo como fríos números en censos y estadísticasAún cuando resulte injusto respecto de excepciones propias de toda regla, los objetivos de representaciones políticas y sectoriales pasan por cuerdas separadas que, en general, nunca se tocan. En lo concreto prevalecen intereses subyacentes a una estructura de poder conformada al margen de las instituciones políticas de la República, en claro desmedro de los principios sobre la que ésta se asienta. El orden de la Ley.A propósito, son de actualidad sentencias del Martín Fierro. Vale la pena recordar estas: “La ley es tela de araña,/ y en mi ignorancia lo explico,/ no la tema el hombre rico,/ nunca la tema el que mande,/ pues la rompe el bicho grande/ y solo enrieda a los chicos”. “La ley es como la lluvia,/ nunca puede ser pareja,/ el que la aguanta se queja,/ más el asunto es sencillo,/ la ley es como el cuchillo,/ no ofende a quien lo maneja./ Le suelen llamar espada/ y el nombre le sienta bien,/ los que la manejan ven/,/ en dónde han de dar el tajo,/ le cae bien al que se halle abajo,/ y corta sin ver a quién./ Hay muchos que son doctores,/ y de su ciencia no dudo,/ mas yo que soy hombre rudo,/ y aunque de esto poco entiendo/ diariamente estoy viendo/ que aplican la del embudo”.