La campaña de la soja está supeditada a las condiciones

SUPLEMENTO RURAL 23/03/2017 AGRICULTURA

EXPECTATIVA. Inconvenientes climáticos pueden perjudicar la logística de la campaña de la soja.

Las actividades agrícolas en el centro norte de la provincia de Santa Fe estuvieron condicionadas a las precipitaciones, porcentajes de humedad ambiente de medios a altos, temperaturas diarias que variaron de medias a levemente bajas y alternancia entre días soleados y nublados. Las mismas permitieron un desarrollo normal de los cultivos y de los monitoreos, en particular en los cultivos de soja de primera y soja de segunda.

Teniendo en cuenta la planificación y logística para el inminente inicio del proceso de cosecha de soja de primera, serían fundamentales las estrategias a seguir por la susceptibilidad de toda el área, ya que cualquier evento climático medianamente importante, condicionaría toda la etapa de recolección.



EN BUEN ESTADO

Según el Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción, los cultivares de soja de primera avanzaron sin inconvenientes, presentando un 80% de la superficie sembrada un estado de bueno a muy bueno, con lotes excelentes y un buen desarrollo en estructura y altura de plantas, un 15% en estado bueno y desarrollo de planta medio y el 5% restante en estado de bueno a regular con cierto condicionamiento en su desarrollo por los excesos hídricos.

Las tareas o actividades de monitoreo y seguimiento continuaron a pleno sin descuidar en las observaciones los controles realizados con herbicidas, insecticidas y fungicidas, chequeando su eficiencia. Ante lo cual se fue transitando el final de ciclo en muy buenas condiciones y con baja presión de insectos. Se hizo hincapié en la observación de chinches y enfermedades de fin de ciclo. Se estimó un rendimiento promedio entre 35 a 37 qq/ha para esta campaña 2016/2017.

En cuanto a la soja de segunda, un 60% de la superficie sembrada presentó estado de bueno a muy bueno con la particularidad de que en algún sector del lote se observaron plantas muertas por encharcamiento o permanencia de agua durante un período prolongado, generando la no uniformidad de los lotes con presencia de manchones.

Ante la disparidad y heterogeneidad en los lotes que presentó el cultivo en esta campaña, continuaron su crecimiento y desarrollo. En los departamentos del norte del área de estudio, se sumaron lotes sembrados a fines de enero y comienzo de febrero de 2017, con plantas que mostraron 25 a 30 cm de altura, no cerrando entresurco, indicador de la gran variabilidad e impactos que sufrió el cultivo en esta campaña.

Se continuó con aplicaciones de herbicidas, insecticidas y fungicidas, pues aún sigue siendo complejo el control.



LOS DEMAS CULTIVOS

El maíz temprano (de primera) presentó un porcentaje de humedad de grano que fluctuó entre 15 y 19%, fue el principal indicador que reguló el proceso de cosecha. Actividad que se concretó en lotes ubicados en posiciones topográficas más bajas y susceptibles ante futuros pronósticos de inestabilidad y probabilidades de precipitaciones.

El progreso logrado hasta la fecha fue del 35%, lo que representó aproximadamente unas 18.655 ha, con un avance intersemanal del orden de los 10 puntos. Situación que tuvo mayor fluidez al registrarse días soleados, escasa nubosidad y temperaturas medias altas que generaron ambientes más secos y disminución de la humedad del grano.

En los departamentos del norte y centro del área de estudio se cosechó con rendimientos promedios entre 65 a 80 qq/ha y, en lotes con sectores que no han tenido problemas por los excesos hídricos, se lograron rendimientos de 95 a 100 qq/ha.

En los departamentos Las Colonias, San Justo y Castellanos, se ha avanzado con la recolección en las áreas altas y con porcentajes de humedad en el grano entre 15 y 18%, con rendimientos promedios que fluctuaron entre 80 a 110 qq/ha y en lotes de posiciones topográficas más bajas con rendimientos entre 45 a 60 qq/ha.

En tanto el proceso de cosecha de sorgo granífero se ralentizó, ya fue bajo el porcentaje de lotes sembrados en primera instancia, (segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre del 2016), con un rendimiento promedio estimado de 42 a 45 qq/ha, actividad que se concretó en los departamentos del centro norte del área de estudio. Paralelamente se realizó embolsado, (grano húmedo), para autoconsumo, casi en su totalidad en las cuencas lecheras.

Continuaron incidiendo favorablemente las condiciones climáticas para el desarrollo normal y sin inconvenientes de los cultivares, manifestando un buen crecimiento, uniformidad de lotes y buenas estructuras de las plantas.

Finalmente, el maíz tardío (de segunda) presentó un desarrollo normal y sin inconvenientes, no observándose problemas de sanidad en el muy buen stand de plantas, buena uniformidad en lotes, escasa presencia de malezas, salvo en aquellos lotes en que se han resembrado algunos sectores y los sembrados muy tarde fuera de fecha, que mostraron gran variación.

Las aplicaciones para control del gusano cogollero en los departamentos del sur del área, tras los monitoreos efectuados, revelaron buenos resultados y eficiencia en lo realizado.