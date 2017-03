Bullrich con gremios Nacionales 23/03/2017 Redacción Leer mas ...

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó ayer que convocará a una paritaria docente nacional para debatir varios temas con los gremios, pero aclaró que no habrá lugar para el tema salarial reclamado por los sindicatos. "Nos vamos a reunir sin paros y con las paritarias provinciales cerradas para no confundir, porque los salarios los pagan las provincias", dijo el funcionario en la segunda jornada de la nueva huelga de 48 horas convocada por la Central de Trabajadores de la Educación (Ctera). Bullrich aseguró que el Gobierno y los gremios tienen muchos temas sobre los cuales debatir, como el Plan Maestro, cuyo proyecto los sindicalistas tienen en sus manos para ofrecer una devolución desde el 20 de diciembre de 2016.

Al ser consultado sobre si en ese diálogo estará presente el tema salarial que reclaman los maestros para que se establezca un sueldo mínimo, el funcionario insistió en que de él no depende esa cuestión. "Paritaria nacional salarial no, porque no pagamos salarios. Pero paritaria nacional para todo el resto de los temas, como lo son el Plan Maestro, la carrera docente y el calendario escolar, tiene que haber y va a haber", dijo Bullrich.