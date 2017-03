Uruguay ante Brasil Deportes 23/03/2017 Redacción Leer mas ...

Dos de los mejores delanteros del planeta fútbol, Edinson Cavani y Neymar, volverán a estar frente a frente para un clásico del balompié sudamericano, en el duelo Uruguay-Brasil por la eliminatoria mundialista, tras la espectacular remontada del Barça del brasileño ante el PSG del uruguayo. Uruguay, escolta de Brasil, no contará con Luis 'el Pistolero' Suárez, en tanto que el puntero llega con sus acciones al alza. El partido comenzará desde las 20 -hora argentina- en el Centenario de Montevideo y será arbitrado por el argentino Patricio Loustau. El resto de los encuentros de la 13ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas es la siguiente: jueves, a las 17:30, Colombia vs. Bolivia; a las 20, Paraguay vs. Ecuador y a las 20:30, Venezuela vs. Perú.