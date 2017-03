Ceschi Información General 23/03/2017 Redacción Leer mas ...

Cárceles hoy (II)



"Estuve preso y me viniste a visitar" es el texto sobre las cárceles del episcopado argentino (noviembre de 2015), del que ya publicamos una primera entrega. Hoy agregamos dos puntos más:

"Reafirmamos que, cualquiera sea su situación, nadie por haber delinquido pierde su condición de persona, de Hijo de Dios y de miembro de la familia humana. Por lo tanto debe ser tratado como tal. El respeto a la dignidad humana no so­lo debe actuar como límite de arbitrariedades y excesos, si­no como criterio de ordenación de toda las acciones y es­tructuras. Nunca se debe subordinar el respeto de la digni­dad de la persona a ninguna otra como, por ejemplo, la co­rrectiva o restauradora del daño producido.

"Guiados por esta concepción y sostenidos en la Constitu­ción Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos ratifi­cados por nuestro país, debe afirmarse el valor de la jus­ticia, custodiando en toda circunstancia las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, en la conciencia de que la efectiva respuesta judicial a las personas, grupos sociales y a la sociedad toda libera de la discriminación y el espíritu de venganza (n.5).

"Los bienes esenciales a toda persona: la alimentación, la vivienda digna, la atención de la salud, la educación, el trabajo, la religiosidad, los vínculos familiares, la recre­ación y el arte, en muchas ocasiones no son garantizados a todos los que están privados de libertad. Ningún preso debe carecer de estos bienes y de los derechos y garantías cons­titucionales de todo ciudadano, cualquiera sea su condición social, o la razón de su detención. Cabe señalar que,

lamen­tablemente, parte de los recursos económicos presupuestados por el Estado para satisfacer esas necesidades básicas, se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos (...).

"Urge un cambio, ya que la 'reclusión' no es lo mismo que 'exclusión' -que quede claro- porque la reclusión forma par­te de un proceso de reinserción en la sociedad', dijo el pa­pa Francisco (cárcel de Palmasola, Bolivia, 10.7.15)" (n.6).