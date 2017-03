Se viene con variantes Deportes 23/03/2017 Redacción ESTUDIANTES

Ampliar FOTO ARCHIVO UNO QUE VUELVE. / El defensor Jonatan Schunke ya cumplió con la fecha de suspensión.

El equipo de Nelson Vivas se entrenó ayer por la mañana en el predio de City Bell con vistas al cotejo del próximo sábado ante Atlético en nuestra ciudad Rafaela y el técnico analiza realizar una serie de variantes.

La obligada: Daniel Sappa suplantará a Mariano Andújar, que se encuentra concentrado con la Selección Nacional y, Jonatan Schunke ingresará en reemplazo del juvenil Juan Foyth, tras cumplir la fecha de suspensión por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

En tanto, no habría que descartar que pueda volver al once Israel Damonte, quien pelea el puesto con el "Chapu" Braña.

Por otra parte, se verá qué sucede en el lateral izquierdo. Si bien Matías Aguirregaray tuvo un rendimiento aceptable y es altamente probable que continúe como titular mientras que Dubarbier podría ocupar el banco de suplentes.

De esta manera, la posible formación del "Pincha", para visitar a la "Crema" sería con: Daniel Sappa; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Rodrigo Braña o Israel Damonte y Lucas Rodríguez; Juan Otero y Lucas Viatri.

Hoy, los dirigidos por Nelson Vivas, llevarán a cabo el entrenamiento futbolístico.

Vale recordar que Estudiantes viene de superar 1-0 a Patronato en La Plata y que jugando como visitante, suma cuatro sin poder ganar con tres derrotas y un empate.



Entradas. Los hinchas de Estudiantes podrán estar en Rafaela el próximo sábado. Ayer se confirmó que la parcialidad del 'Pincha' contará con 2 mil populares y 500 plateas que se pondrán a la venta el viernes.

El expendio, que será para socios y no socios del club; arrancará el viernes a partir de las 11:00 en la sede social por calle 54 y se extenderá hasta las 18:00.

Los valores serán de 200 pesos la general, mientras que la platea tendrá un costo que asciende a los 400 pesos.