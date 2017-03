En el Giuliani, Quilmes ante Unión de Sunchales Deportes 23/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Esta noche, siempre y cuando el tiempo lo permita, se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. A las 21:00 hs, previo juego de las Reservas a las 19:30, se enfrentarán Argentino Quilmes y Unión de Sunchales, en barrio Italia.

Dicho cotejo será controlado por Ariel Gorlino, quien contará con la colaboración de G. Vigistain y M. Aragno.

El ‘Cervecero’, que viene de igualar sin goles en su visita a Brown de San Vicente, buscará su primera victoria en el certamen; mientras que los ‘Bichos Verdes’, llegan tras vencer a Argentino de Humberto por 2 a 1.

El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera: Viernes 24/03: 17 (Reservas 15:30): Dep. Libertad vs Sportivo Norte. Domingo 26/03: Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, La Hidráulica vs Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs Peñarol.