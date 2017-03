Llanto al aire de una locutora

Radio Del Plata, una de las pocas emisoras que sostiene una voz crítica con las políticas del gobierno de Mauricio Macri, podría dejar de estar al aire. Con paros constantes por sueldos impagos, la situación llegó a tal punto que en los micrófonos, los conductores avisan que la emisora que sale por AM 1030 está a "días de terminarse".



"Alguien tiene que intervenir, o bien la empresa vende la radio, o el Estado Interviene. El futuro de la radio se cuenta en días", dijo esta mañana Raúl "Tuny" Kollmann en AM Del Plata en un diálogo que vislumbra la gravedad de la situación que padecen los empleados del medio.



A continuación, sin poder evitar quebrarse la periodista Verónica Rosales dijo "sabés por qué estamos al aire? Porque amamos esta radio. Los oyentes tienen que entender que estamos poniendo el cuerpo y la cabeza. Hoy vine caminando a la radio. Tengo cuarenta años y me duele muchísimo".



LA REALIDAD



Señala hoy Diario Registrado que la empresa pertenece a Osvaldo Acosta y los hermanos Gerardo y Sebastián Ferreyra, y todavía no pagó el sueldo de febrero ni tampoco el medio aguinaldo correspondiente a diciembre.



También destaca que los empleados reclaman la falta de pago de las cargas sociales, lo que podría dejarlos sin cobertura de salud.



La situación no es mejor para los empleados bajo contrato, quienes hace 5, 6, 7 meses que no cobran.



La semana pasada, autoridades de Del Plata propusieron como solución que el 30 de los 140 trabajadores fueran suspendidos sin goce de sueldo, o que a todos los trabajadores se les recortara el 30 % de su sueldo.



"El viernes pasado cuando había una promesa y una expectativa de que algo iban a pagar, a las tres de la tarde habían desaparecido todos. Supongo que esto es lo más parecido a una virtual cesación de pagos", dijo Néstor Espósito, otro de los conductores de la emisora.