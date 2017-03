Un ministro corrigió a Macri

"La verdad es que la frase no fue feliz pero la expresión es la realidad del sistema educativo. Infeliz es la realidad: muchos se quieren ir de la escuela pública y tenemos que hacer que quieran entrar. No es una buena verdad y a todos los que no duele esto tenemos que hacer algo", afirmó Bullrich.



Lo hizo en declaraciones radiales sobre los dichos de ayer del presidente Macri en conferencia de prensa, cuando señaló "la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública".



SIN PARITARIAS



Por otro lado, de acuerdo a la agencia Derf el ministro volvió a descartar que se convoque a una paritaria nacional docente por el tema salarial.



Al respecto, Bullrich dijo "vamos a dialogar cuando se culminen los paros y cierren las paritarias provinciales. Paritaria salarial no va a haber, para los otros temas, como calidad educativa, si"