Municipales inician el paro de 48 horas y los docentes se movilizan Locales 22/03/2017 Redacción Desde anoche -con la recolección de la basura- comenzó la medida de fuerza de la FESTRAM por 48 horas. Los maestros, por su parte, realizan una Marcha Federal Educativa que cerrará hoy en Buenos Aires.

Ampliar FOTO CENTRO ESTUDIANTES ISP N2 CLASE ABIERTA EN LA RECOVA./ La actividad, planteada para la Plaza, cambió de lugar por la lluvia.

Los empleados municipales comienzan hoy su medida de fuerza de 48 horas, mientras que los docentes cierran hoy sus dos jornadas de paros. En ambos casos, habrá movilizaciones: los primeros se concentrarán en las intendencias de Rosario y Santa Fe, mientras que los maestros culminarán la Marcha Federal Educativa en Buenos Aires.

Los servicios municipales ya comenzaron a resentirse: anoche ya no hubo recolección de residuos y no se retomará hasta la noche del viernes (se sacan los biodegradables -de cocina-). Es que al paro de 48 horas se le suma el feriado del viernes por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de marzo de 2017. El Servicio de minibuses no funcionará los días 22 y 23 de marzo, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Retomará los servicios el viernes con esquema de feriado.

La Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas esos días.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas más allá que la modalidad del paro sea con presencia en los lugares de trabajo. Por lo tanto no habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.

En los centros de salud Municipales que funcionan en los barrios Virgen del Rosario y 2 de Abril no habrá atención. El resto atenderá normalmente.

Recordemos que el lunes hubo un nuevo ofrecimiento salarial que no conformó: 22% a abonarse 10% en marzo y 12% en julio, asegurando un aumento mínimo garantizado de $ 3050 desdoblado en dos pagos. Se condicionó el levantamiento de las medidas de fuerza para discutir una recomposición del año 2016 que se abonaría retroactiva a febrero con una suma fija no remunerativa ni bonificable.

La representación sindical -que rechazó el porcentaje del 22%- aceptaba continuar la discusión salarial sin medidas de fuerza, de acordarse una recomposición salarial desde enero aproximada al 10%. También si se garantizaba un aumento mínimo de bolsillo que asegurara que ningún trabajador quedara debajo de la línea de pobreza, y además la incorporación al sueldo básico del 3% que los Municipios vienen pagando en negro desde julio de 2016.

Las partes volverán a sentarse a una mesa de diálogo mañana jueves.



MAESTROS EN MARCHA

Los docentes cierran hoy un plan de lucha que se inició el pasado 6, cuando no comenzaron las clases. Desde ese momento, hubo paro de 48 horas cada semana, en reclamo de la apertura de las paritarias a nivel nacional, que garanticen fondos federales para la educación. La negativa de la administración Macri (reiterada en la jornada de ayer por el ministro Bullrich) no hizo otra cosa más que tensar la cuerda.

Mientras tanto, en la Provincia, AMSAFE junto al resto de los gremios docentes, tienen en la mano una oferta salarial "vieja": la del 19,5%. La administración Lifschitz esperará hasta el jueves para convocarlos y acercarle la oferta que le trasladarán hoy a los gremios de la administración central, posiblemente, cercana al 24% y con una cláusula gatillo (ver aparte). También anticiparon que si bien no descontarán los días de paro realizados hasta ahora, no dudarían en hacerlo si es que esgrimen un nuevo plan de lucha, ahora sí, por la propuesta santafesina.

El paso por la ciudad de Santa Fe de la columna NEA de la Marcha Federal Educativa fue tan emocionante como multitudinario cuando ayer miles de maestros de todo el noreste argentino cruzaron el popular Puente Colgante de la capital, marchando hasta la Casa del Maestro, sede de la AMSAFE La Capital, donde se desarrolló un acto histórico en defensa de la Educación Pública, la Ciencia y la Tecnología.

Sonia Alesso, entre otros conceptos señaló: “Para nosotros es un día muy importante, les damos la bienvenida con un abrazo inmenso a todos los compañeros del noreste de nuestro país. Son siete columnas que convergerán junto a los estudiantes y los docentes universitarios este 22 en Plaza de Mayo. Será claramente una señal de todos los docentes, que le decimos al gobierno nacional, queremos paritaria, queremos salario digno, defendemos a nuestros pibes, defendemos la educación pública, la universidad pública, seremos protagonistas de un hecho histórico como fue la Marcha Blanca, como fue la Carpa Blanca”.