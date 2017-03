Macri anunció resultados "muy malos" del Plan Aprender 2016 Nacionales 22/03/2017 Redacción "Siete de cada 10 chicos que termina el secundario no tiene conocimiento en Matemáticas y cinco de cada 10 no comprenden textos", dijo el Presidente, aunque confió en que "vamos a mejorar".

Ampliar FOTO NA MIRADA. Malcorra, Monzó, Macri y Pinedo observan un gráfico sobre la calidad educativa en la Argentina.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri anunció ayer que los resultados de los exámenes del Plan Aprender 2016 "fueron muy malos, sorprendentemente malos", al tiempo que anunció el envío al Congreso de un proyecto para mejorar la calidad educativa en la Argentina.

En medio de una huelga nacional de maestros por 48 horas, Macri solicitó al Parlamento nacional la aprobación del Plan Maestr@ y del Instituto de Calidad Educativa", al calificar como "dolorosas" a las estadísticas surgidas del proceso de evaluación al que se sometieron unos 1.400.000 estudiantes de escuelas de todos el país en octubre del año pasado.

Acompañado por funcionarios de su Gabinete en la Residencia Presidencial de Olivos, incluido el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el mandatario resaltó que mejorar la calidad educativa "debe ser una gesta nacional" y brindó precisiones de los resultados de los exámenes, realizados tanto en colegios públicos como privados. Aseguró que "siete de cada 10 chicos que termina el secundario no tiene conocimiento en Matemáticas y cinco de cada 10 no comprenden textos".

Además, agregó que "de cada dos alumnos, uno no termina la secundaria".

En ese sentido, el líder del PRO advirtió sobre los "pobres" resultados obtenidos por la prueba Aprender, pero manifestó:

"Tiene solución. Se puede mejorar, vamos a mejorar". Reclamó asimismo un "compromiso permanente principalmente de la dirigencia argentina" para mejorar la educación, ante lo cual convocó a formar parte de "una gesta nacional".

Macri se expresó en estos términos, al presentar los resultados de las evaluaciones del Plan Aprender 2016, en momentos en los que docentes de todos el país llevan adelante un plan de lucha en reclamo de una paritaria nacional y mejoras salariales: en la provincia de Buenos Aires, educadores superaron ya los 10 días de huelga en el comienzo del ciclo lectivo.

Este martes, el Presidente también anunció el envío al Congreso del denominado Plan Maestr@, un proyecto de ley que está orientado a mejorar sustancialmente la calidad educativa. "Mi tarea es que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades", subrayó.

A su vez, remarcó que lograr una mejor calidad en la enseñanza "debe ser una gesta nacional" y convocó a la dirigencia

argentina a asumir un "compromiso permanente" para generar "una profunda revolución educativa". "Si queremos una sociedad más justa, igualitaria y con oportunidades de futuro, necesitamos que la educación pública sea de calidad en cada rincón de la Argentina", afirmó.

Sobre el proyecto del Plan Maestr@, dijo remarcó que tiene contenidos específicos en línea con el Acuerdo de Purmamarca que suscribieron los responsables de las áreas de Educación de todas las provincias en febrero de 2016.

Señaló que esos objetivos deben incluir la participación de los sindicatos y el resto de la comunidad educativa con un compromiso que "nos alejen de los discursos, los atajos y la mentira".

Advirtió que el mal resultado de la evaluación "es doloroso", pero insistió en que "tiene solución porque se puede mejorar". En ese sentido, recordó su experiencia como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en que una moderna política educativa les permitió a los alumnos dar saltos cualitativos en materias que les presentaban dificultades de aprendizaje.

"Esto lo digo para que seamos optimistas. Los resultados van a cambiar y sus hijos tendrán una mejor oportunidad", enfatizó. Asistieron a la presentación los ministros de Educación de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Jujuy y de la Ciudad de Buenos Aires, así como representantes del área de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Río Negro. Implementada por el Ministerio de Educación junto a todas las jurisdicciones del país, la Prueba Aprender fue "la evaluación más completa que haya tenido el país sobre aprendizaje estudiantil", destacó el Gobierno.

En los exámenes sobre matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales tomaron parte 1.400.000 alumnos que concurren a 39.000 escuelas públicas y privadas de todo el país.

Se realizó el 18 de octubre de 2016 e intervinieron todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursan sexto grado de la primaria y los de quinto o sexto años de la secundaria.