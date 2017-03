“El equipo tuvo una actitud tremenda”, destacó Llop Deportes 22/03/2017 Redacción El DT destacó la reacción colectiva y algunas actuaciones individuales tras el triunfo ante Arsenal. “Tenemos que confiar en nosotros, que se puede”, apuntó en relación al difícil objetivo de permanencia.

VUELTA AL RUEDO. / La 'Crema' ya dejó atrás el triunfazo ante Arsenal y ahora se prepara para otra final: vs Estudiantes el sábado.

Tras la última derrota ante Aldosivi en Mar del Plata, Juan Manuel Llop, no conforme con el rendimiento de varios, metió mano en el equipo y realizó cuatro modificaciones, quizás, ya con los resultados puestos, muchos digan que eran previsibles. Lo cierto es que el equipo tuvo la reacción que pretendía el DT y se volvió con los tres puntos de su visita a Arsenal, por la fecha 16.

“Lo importante es que ganamos, hicimos un partido bueno, el equipo tuvo un actitud tremenda que eso es lo valorable de este partido”, declaró el entrenador luego del 2-1 en Sarandí.

Su análisis del partido tuvo autocríticas y también buenas evaluaciones. “Hicimos un muy buen partido, quizás no tuviéramos que haber terminado sufriendo tanto ya que tuvimos muchas situaciones como para terminar las jugadas de otra manera. Tuvo buenas actuaciones Lucas (Hoyos), el rival atacaba con mucha gente y nosotros intentamos sostener el partido desde la tenencia, tratando de no bloquearnos, de seguir con gente de características ofensivas porque la única que tenemos es ganar, no nos podemos quedar y apostar a un contragolpe”, opinó.

Destacó que “ganamos porque cada vez que hicimos cinco o seis pases seguidos estuvimos en condiciones de abrir el marcador, estuvimos ordenados”. Sobre los últimos minutos del partido, donde la ‘Crema’ sufrió mucho (ligó con un tiro en el travesaño) apuntó: “En esta situación vamos a sufrir hasta el final, el partido era tranquilo, estaba más para el 3-0 que para el 2-1 pero el rival nos complicó con pelotazos largos, pelotas a Boghossian, con el pivoteo, la segunda jugada y en los últimos siete minutos tuvimos que cerrar el partido porque se venían con mucha gente en ataque”.

Atlético pegó en los momentos justos y superó a un rival directo, el último en la tabla, el que hoy lo tiene a 11 puntos (Arsenal es el primero que se encuentra afuera de la zona de descenso). Ahora, le quedan 14 finales. “Tenemos partidos sumamente difíciles, no hay rival que sea fácil por más nombre que tenga y tenemos que seguir confiando en nosotros, que se puede y estar convencidos del camino que estamos recorriendo para que la gente se ilusione y tengamos la posibilidad de quedarnos en primera”, manifestó ‘Chocho’ Llop.

Y también hizo referencia al partido que se viene ante Estudiantes, el que significará el debut en este 2017 como local, tras dos presentaciones como visitante. “La gente tiene que alentarnos, tiene que confiar”, y agregó: “La tenemos que ilusionar nosotros”.

La ‘Crema’ ganó uno de esos partidos denominados de ‘seis puntos’ y si bien aún sigue último en los promedios, mantiene encendida su ilusión de pelear por la permanencia. “Vamos partido a partido tratando de ganar y sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda y a veces rezamos para que rivales que compiten por lo mismo que nosotros pierdan algunos puntos”, declaró Juan Manuel Llop y cerró: “La vamos a pelear hasta el final, tenemos un equipo muy competitivo, que quiere quedarse en primera y vamos a hacer lo humanamente posible para que eso pase”.