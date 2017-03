La UNRaf rubricó un acuerdo con su par de Kaiserslautern por informática aplicada Locales 22/03/2017 Adrián Gerbaudo Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION CAMBIO./ Las modificaciones en el nombre ya están plasmadas en el edificio de calle Artigas.

La Universidad Nacional de Rafaela viene creciendo a pasos agigantados, no solo en cantidad de alumnos, sino también en oferta académica. Con apenas un año y meses de cursado, ya tiene 400 estudiantes (120 de segundo año y 300 ingresantes), tres carreras nuevas, y dos licenciaturas (en Educación, que comienzan el 31 de marzo, y en Alimentos).

En en se marco, pensar en el futuro es lo más lógico: ya está para el análisis de los concejales el proyecto a partir del cual se le permtirá acceder a un terreno, el futuro campus. Y se plantean asociaciones con otras universidades del mundo.

El rector-organizador de la UNRaf, Rubén Ascúa, es docente en dos universidades de Alemania. De hecho, en la actualidad, se encuentra en aquel país de Europa. Ayer se conoció que estos vínculos rindieron sus frutos: la Casa de Altos Estudios rubricó un acuerdo con su par de Kaiserslautern. Así lo confirmó la Secretaria General de la UNRaf, Rosario Cristiani, en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Se ha firmado un convenio marco que nos va a permitir pensar en varias ofertas académicas. Ellos son especialistas en informática y nosotros hace varios meses tenemos un equipo de especialistas pensando y elaborando una oferta en ese ámbito; aplicada a la industria y sus necesidades. La idea es tomar parte de lo que se está haciendo en esta Universidad alemana, poder organizar cuatro años de cursado en la Universidad Nacional de Rafaela y probablemente, completar un último semestre en Alemania. Soñamos con que tenga una doble titulación", dijo Cristiani, quien agregó que "esto es un trabajo lento, arduo, porque hay que hacer la elaboración del programa, someterlo a las autorizaciones correspondientes (como por ejemplo, la CONEAU). Es un trabajo a mediano plazo que se inició con la firma esta semana".

La oferta está dirigida específicamente a la informática aplicada. Esto implica que tanto hardware como software serían pasibles de ser adaptadas a las necesidades del usuario, para mejorar determinados procesos. En este caso, de las industrias. Dicho de otra forma: hasta ahora, se compraban máquinas o programas que venían con determinadas "capacidades". Si uno tenía un problema que no estaba contemplado por ese "paquete", no había solución. Ahora, se capacitará a los alumnos a poder crear (máquinas o programas) que resuelvan los problemas específicos de cada usuario.

Por otra parte, Cristiani indicó que "estamos montando nuestro laboratorio informático: vamos a tener 32 máquinas de última generación. Estamos haciendo adecuaciones en el edificio y necesitamos un gabinete con todas las comodidades".



ACUERDO CON LA UNER

Este año comenzará la Licenciatura en Educación (destinadas a profesores de Humanidades), que ya cuenta con 54 inscriptos. Pero se apunta a ampliar el servicio. "El jueves 23 vamos a estar firmando en la UNER de Entre Ríos, con el Jefe de Departamento de Educación, Jorge Rodríguez, y con el Director del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González", Guillermo Sáenz, un acuerdo para poder brindar en nuestra Universidad, formaciones específicas en otra dirección, que beneficiarían a profesionales (contadores, abogados, etc) que están dando clases en la educación superior y les brindaría esta capacitación la formación pedagógica que no tienen. Es probable que lo podamos implementar desde el próximo semestre", completó Cristiani.



KOSACOFF EN RAFAELA

La Universidad Nacional de Rafaela dará inicio a su ciclo de conferencias de especialistas en temas académicos y de actualidad denominado Seminarios actualización temática 2017. La primera propuesta se titula “Estructura Económica Argentina: Dinámica de cambio estructural y estrategias empresariales” y estará a cargo del Premio Konex de Platino en Desarrollo Económico y ex Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Dr. Bernardo Kosacoff.

La propuesta cuenta con la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Consistirá en dos encuentros teórico prácticos a desarrollarse el 27 y 28 de marzo de 16 a 21 horas en el Auditorio de esa entidad empresarial en calle Necochea 84.

La actividad es arancelada (tiene un costo de $2500) y está principalmente orientada a dirigentes institucionales y público interesado en temas del campo de la economía. Las consultas e inscripciones pueden realizarse enviando nombre y DNI por correo electrónico a seminarios@unra.edu.ar.