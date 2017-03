Los empleados públicos definen sus paritarias Locales 22/03/2017 Darío H. Schueri El Gobierno Provincial ofrecería hoy entre un 23.5% y un 24% a ATE y UPCN. Si aceptasen la propuesta, dejarían en "off side" a los maestros, que insisten con 35%. Por otra parte, el Ministerio de la Producción provincial analiza alternativas para que la planta de mozzarella de Centeno siga funcionando.

Ampliar FOTO ARCHIVO PARITARIA./ Se reanuda el diálogo con los gremios de la administración central.

"Pretendemos encarar una negociación definitiva con cifras finales", sostuvo el ministro de Gobierno, Pablo Farías, revelando que "no vamos a arriesgar una oferta si corre el riesgo de ser rechazada", con lo cual adelantó elípticamente que la negociación con UPCN y ATE está corriendo por carriles subterráneos, y que cuando vuelvan a sentarse será porque los gremios aceptaron la propuesta oficial.

Ayer por la tarde salió el llamado oficial por parte de la Provincia para hoy a las 8, en la Casa de Gobierno, y estará encabezada por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Economía, Gonzalo Saglione. "Con el objeto de continuar la negociación paritaria correspondiente al corriente año, el gobierno de la provincia convocó a los representantes de los trabajadores de la administración central, nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)".

Según pudo saber LA OPINION, y el ofrecimiento "formal" sería (tal como anticipáramos en estas páginas cuando comenzó todo) entre el 23,5% al 24% más cláusula gatillo (los gremios solicitan el 25 %). En caso de que UPCN y ATE aceptasen la propuesta salarial del gobierno (la última), quedarían en "off side" los docentes que no se resignan a percibir menos del 35 %.

Precisamente a los docentes no se los convoca porque siguen ratificando medidas de fuerza, por lo que hasta ahora la única propuesta es la del 19,5% del 1º de marzo. Para peor, la docencia le reclama al gobierno nacional la apertura de paritarias.

Sergio Romero, titular de UDA acaba de manifestar que “hace 3 años que la paritaria en la Provincia de Santa Fe cierra por encima del 30%, pero está claro que el Gobierno local pretende ajustarse a los lineamientos de la administración de Mauricio Macri”; apuntando que “los trabajadores no vamos a acompañar esta tendencia de las gobernaciones sumisas al poder central de congelar los salarios por debajo de la línea de la pobreza y Santa Fe está en condiciones de pagar mejores salarios a los trabajadores de la educación y debe hacerlo porque la inflación, las tarifas, los impuestos, se han disparado”.



SANCOR ¿NO SE VENDE?

Cuando la inquietud entre los trabajadores, básicamente de la casa central Sunchales donde funcionan 4 plantas (UAT, dulcería y leche el polvo) donde solapadamente se los prepara para lo peor con licencias por treinta días, o sugerentes retiros voluntarios que temen se transformen en despidos encubiertos, el Ministro de la Producción de Santa Fe Luis Contigiani está tratando de encontrarle la vuelta a la planta -cesante- de la localidad de Centeno donde se elaboraba mozzarella de exportación.

“Estamos planteando alquilarle la planta a SanCor; otra alternativa es que esa planta se venda, y la tercera es en combinación con la primera: formar una cooperativa que sostenga la producción y alquile la planta", argumentó Contigiani, quien para llevar a cabo esta última alternativa espera contar con el apoyo de Santa Fe, con el financiamiento para capital de trabajo, mutualismo y cooperativismo y mantener la producción.

Centeno es una de las plantas que en esta primera etapa está cerrada. La reestructuración comprendería el cese de funciones de otras diez.

En Sunchales, donde trabajan unos 900 empleados (500 a 600 obreros y el resto administración y laboratorios, donde también se especula con cesantías en breve) el panorama es poco alentador: esta semana comenzaron con las licencias obligatorias debido al parate, básicamente de unidades elaboradoras de leche en polvo. Por ahora sólo funcionan dulce de leche y UAT.