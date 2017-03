Se espera la monetización de los créditos para tamberos Locales 22/03/2017 Redacción A más de un mes y medio del anuncio, los fondos de asistencia prometidos por la Provincia y la Nación todavía no llegaron a los productores. Según Pedro Morini, secretario de Lechería santafesino, “a más tardar la semana que viene” estará el dinero en las cuentas de los tamberos. Confirmó que acompañarán la posible venta de la planta de SanCor de Centeno.

"El dinero está disponible, lo que pasa que en el Estado siempre hay cuestiones burocráticas que cumplir, que no podemos obviar".

A comienzos del mes de febrero, con el agua a la altura de las rodillas de la mayoría de los tamberos del departamento Castellanos, los gobiernos nacional y provincial anunciaron una ayuda económica extraordinaria para los productores. En este caso, y por el monto de la asistencia, no se trató de un subsidio sino de la creación de un fondo rotatorio, con retorno a tasa mínima. Para eso Santa Fe puso $ 150 millones y la Nación otros $ 250, aunque estos aún no fueron efectivos.

Se dispuso repartir $ 2.000 por vaca para los primeros 200 animales de cada tambo, por lo que los productores percibirían hasta $ 400.000. Una ayuda considerable.

El tiempo pasó y a comienzos de este mes, incluso, la iniciativa pasó por la Legislatura provincial. Así y todo los tamberos, los que aún siguen en pie y los que pusieron su ganado a salvo de actuales y futuras inundaciones, aún no recibieron nada.

Para evacuar todas las dudas y consultar en qué vericueto administrativo se encuentra la medida consultamos a Pedro Morini, Secretario de Lechería de Santa Fe, que con la predisposición que lo caracteriza, a diferencia de otros funcionarios provinciales, respondió: “Todavía no lo hemos podido hacer efectivo (el crédito), estábamos viendo la posibilidad de ir mañana (por hoy), si no será el día jueves en las localidades de Ramona y Presidente Roca, que son las dos zonas más afectadas, toda la columna que va a la vera de la Ruta 70. Estamos viendo de terminar el mutuo que tienen que firmar los productores y cargarlos, son 600 carpetas que tenemos acá terminadas pero falta todavía cargar la copia del préstamo. El dinero está disponible, lo que pasa es que en el Estado siempre hay cuestiones burocráticas que cumplir, que no las podemos obviar, no hay duda.”

Además Morini explicó que con “el Ministro de Economía (Gonzalo Saglione) se va a determinar la fecha del depósito, pero no va a ir más allá de la semana que viene. Los productores ya presentaron en esa zona más de 100 carpetas y ni bien tengamos la posibilidad se lo estaríamos depositando en las cuentas”.

En cuanto a la disponibilidad de los fondos, el Secretario aclaró que “todavía la plata del orden nacional no ha llegado, pero tenemos los fondos, para nosotros no es problema. El Gobernador ha decidido también poner ya los $ 250 millones que le corresponden al gobierno nacional, mientras tanto nos envíen las partidas correspondientes. Si podemos esta semana ya terminaría el trámite y quedaría pendiente sólo la acreditación. Vamos a tener que trabajar el fin de semana completo para poder llegar lo más rápido posible a los productores. Que tengan la tranquilidad que eso está, son sólo cuestiones burocráticas. Cada uno de los que estamos aquí también queremos hacer las cosas lo más transparente posible.”

Finalmente, sobre la demora del proceso, explicó: “No se olvide que tuvimos que crear en el ámbito de la Provincia un fondo de inversión que es más o menos como fundar un banco. Hay que poner todas las herramientas que no tenemos. Lamentablemente esta provincia hace bastante tiempo ha perdido una herramienta que era muy importante como el Banco de Santa Fe, lamentablemente para dar un crédito de este tipo no lo podemos dar si no es a través del Ministerio de Economía. No hay banco que prestaría plata a tasa cero.”



“NO VAMOS A DEJAR UNA

POBLACION A LA DERIVA”



Otro de los temas centrales de la agenda lechera, y productiva en general, es la situación de SanCor. Morini dejó en claro que las intenciones de Santa Fe en este conflicto es mantener la fuente productiva de Centeno, tal como expresó el Ministro Contigiani (ver página 8).

Expresó que las plantas de Gálvez, San Guillermo y Sunchales "van a seguir funcionando porque son bastante modernas" y sobre lo que ocurre en Centeno fue claro: "vamos a resguardar la mayor cantidad de fuentes de trabajo y acompañar a la nueva empresa que se haga cargo de la planta. Cualquiera de las alternativas estamos dispuestos a acompañar. No vamos a dejar una población a la deriva”.

Además lo consultamos sobre la situación de otras pequeñas industrias, que en este caso se vieron afectadas por la falta de materia prima ante la crisis de los tambos. Por ejemplo Lácteos Aurora: “tuvimos una reunión la semana pasada aquí en el Ministerio porque estaban con falta de leche. Logramos hacer contactos con algunas empresas, también con la gente del gremio, estamos atentos, les dijimos que cualquier eventualidad que tuvieran vamos a estar acompañándolos. Es un problema de faltante de leche que seguramente se va a tender a regularizar porque en las zonas donde no se inundó hoy con la baja de la temperatura se está regularizando la producción. En toda la zona que estuvo inundada los tambos están recuperando.”