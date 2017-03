Agüero, entre los titulares Deportes 22/03/2017 Redacción ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, se inclinó ayer por la tarde por Sergio Agüero, por delante de Ever Banega, como el reemplazante de Paulo Dybala, que si bien no está desgarrado, será evaluado hasta último momento para saber si puede integrar al menos el banco de suplentes mañana frente a Chile, por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En una jornada de doble turno en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza, el "Patón" Bauza completó el plantel respecto al que se había ejercitado el lunes y aprovechó para realizar su primera y única práctica de fútbol formal antes de enfrentar al conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi. Esta actividad llegó luego de que Paulo Dybala se realizara los estudios correspondientes por el "tirón" en el isquiotibial de la pierna izquierda, que arrojaron que sufrió una fuerte contractura y no un desgarro. Si bien se entrenó diferenciado en ambos turnos, el delantero cordobés de la Juventus de Italia será monitoreado hasta el mismo día del partido, donde será evaluado y puesto a disposición (o no) de Bauza, para que al menos integre el banco de relevos.

Lo cierto es que este martes, Bauza plantó, en el turno vespertino, a Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Emmanuel Más; Javier Mascherano y Lucas Biglia; Lionel Messi, Agüero, Angel Di María; y Gonzalo Higuaín. Ante la ausencia del marcador central Ramiro Funes Mori por acumulación de amarillas, igualmente convocado pensando en el segundo compromiso de esta serie en la altura de La Paz frente a Bolivia, Bauza apuesta por Rojo, en el lugar donde José Mourinho lo utiliza en el Manchester United, como primer marcador central. Y como tampoco estará a disposición desde el inicio Dybala, que iba a ser titular, el DT quiere más verticalidad con Agüero y no tanta gestación como le daría Banega. El equipo rival, integrado por los "suplentes", contó con Mariano Andújar; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Julio Buffarini; Enzo Pérez, Guido Pizzaro, Banega, Marcos Acuña; Ezequiel Lavezzi y Lucas Pratto.



TINELLI, CON MESSI

Luego de un día agitado tras su designación como director de Selecciones nacionales, Marcelo Tinelli volvió a estar en el predio "Julio Humberto Grondona" para recibir al capitán Lionel Messi, uno de los últimos en llegar. Fueron 25 futbolistas -la única baja de Pablo Zabaleta, descartado por un desgarro en el bícep femoral izquierdo- los que compartieron un asado entre cada entrenamiento, del que también formaron parte algunos dirigentes. Por la mañana, el "Patón" dispuso trabajos con pelota específicos, con Dybala diferenciado para tratar de mantener la evolución progresiva de su contractura. Este miércoles habrá un único entrenamiento a las 16:30, a puertas cerradas, y luego Bauza dará la conferencia de prensa habitual en Ezeiza. La lista de citados, que podría ampliarse luego de la fecha del torneo de Primera División este fin de semana, es la siguiente:

Arqueros: Mariano Andújar (Estudiantes), Nahuel Guzmán (Tigres) y Sergio Romero (Manchester United).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla), Julio Buffarini (San Pablo), Facundo Roncaglia (Celta), Emanuel Mas (Trabzonspor), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Otamendi (Manchester City), Mateo Musacchio (Villarreal) y Ramiro Funes Mori (Everton).

Mediocampistas: Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), Guido Pizarro (Tigres), Ever Banega (Inter), Enzo Pérez (Valencia), Angel Di María (Paris Saint Germain), Angel Correa (Atlético Madrid) y Marcos Acuña (Racing).

Delanteros: Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune), Lionel Messi (Barcelona), Dybala (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus) y Lucas Pratto (San Pablo).



¿Y MEDEL?

A pocas horas del duelo ante Argentina en el Monumental, Juan Antonio Pizzi recibió una gran noticia en el entrenamiento matutino de la selección chilena: es que Alexis Sánchez pudo trabajar con normalidad y, tras la favorable evolución de su tobillo derecho, podrá jugar sin problemas ante la Selección. El delantero está enchufadísimo de cara al encuentro de mañana, por eso, mientras el resto del plantel se fue a duchar, él se quedó realizando varios ejercicios físicos. De todas formas, no está todo definido para enfrentar al conjunto de Edgardo Bauza. Gary Medel continúa siendo el interrogante mayor. El jugador del Inter llegó con molestias en el isquiotibial desde Italia y no pudo entrenarse con normalidad este martes, al igual que el lunes. Pizzi confía en su evolución, por eso será esperado hasta último momento. En caso de que llegue Medel, la única baja de La Roja sería Arturo Vidal, suspendido por acumulación de tarjetas.