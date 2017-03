Relación entre agua, energía y alimentos Locales 22/03/2017 Redacción La Agrupación Agua y Futuro de Rafaela destaca el rol fundamental del agua para la generación de energía y la producción de alimentos. Y una vez más insta a cuidar este recurso cada vez más escaso.

El español Jordi Oliveras, ingeniero y consultor en ingeniería hidráulica, es autor de un breve trabajo en el que pone en consideración la estrecha relación agua-energía-alimentos y la realidad que, a nivel mundial, plantean las crecientes demandas respecto de esos factores. Parte del contexto creado por el crecimiento de la población humana y el consiguiente aumento de los déficits reconocidos de los dos primeros y el papel que juegan en relación con la producción de alimentos. Un nexo clave en un ya comprometido panorama, al que vinieron a asociarse los efectos del cambio climático.

Tal la realidad de hoy que, vista en términos generales, comprendidos los individuos que por sus mejores condiciones básicas de vida permanecen al margen del resto, exige otros comportamientos y decisiones de parte de la sociedad humana y sus líderes, de cara a lo que viene inexorablemente, quiérase o no.

Hace al caso tomar en cuenta que superada la barrera de los 7.000 millones de habitantes (7.125 en 2013), autorizadas estimaciones indican que unos 1.100 millones no tienen acceso a agua limpia para beber, l.300 millones no disponen de energía eléctrica y más de mil millones padecen escasez de alimentos y hambre y enfermedades relacionadas.

El agua juega papel fundamental en el esquema; es sostén del proceso de generación de energía hidroeléctrica y recurso esencial en la producción primaria de alimentos. A su vez, es dependiente de la energía en cuanto al transporte y procesamiento de lo producido.

En síntesis, un nexo indisociable. De allí que preocupe seriamente que la ecuación se rompa con las consecuencias previsibles. Oliveras plantea, en tal sentido, una perspectiva a corto plazo: año 2030. ¿Qué pasaría -se pregunta- si la población mundial y nuestra forma de vida sigue la misma progresión que hasta ahora?. Será necesario -afirma- disponer de un 30% más de recursos hídricos, un 40% más de energía e incrementar la producción de alimentos en un 50%.

Coincide esta perspectiva con un estudio de BIDAGUA, dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso, la progresión se daría en estos términos: la producción alimentaria debería incrementarse en un 60% para atender la demanda de una población que rondaría, en 2050, los 10 mil millones de personas; el consumo mundial de energía aumentaría un 50% en 2035, en tanto que para 2050 las extracciones de agua crecerían un 10%.

Señala el informe del BID que el nexo “Agua-Energía-Alimentos” surgió como necesidad para analizar y entender las complejas interacciones entre estos tres factores. En el pasado, añade, la planificación y gestión de estos se realizaba por separado.

Lo que se busca ahora es una visión integrada a largo plazo que permita una perspectiva clara respecto de que la escasez relativa de uno puede ser causa del cese de la producción de otros, o afectar el consumo final por parte de la población. Es todo un desafío en el presente, con la mirada puesta en las generaciones futuras.