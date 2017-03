Cunde alerta: Chile amplía descuentos Nacionales 22/03/2017 Redacción Los gastos con tarjetas argentinas ya son superiores a las importaciones de productos chilenos. Con mostrar el DNI argentino, se hacen descuentos extra.

Ampliar VIAJES DE COMPRAS. En 2016 se gastaron 830 millones de dólares. FOTO ARCHIVO

Lejos de enfriarse, las peregrinaciones de argentinos a Chile para realizar tours de compras tendrán este año más incentivos que en 2016; y para desdicha de los comerciantes cuyanos, comenzarán este fin de semana largo con una nueva modalidad: la compulsa entre ciudades trasandinas por ofrecer los mejores descuentos a los turistas.

Las largas colas de vehículos en los pasos internacionales cordilleranos, que fue una postal insistente el año pasado -y en esta temporada estival-, se repetirán recargadas desde el viernes, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Distritos chilenos como Talca no quieren perderse los beneficios del aluvión de buscadores de ofertas y dispondrán hasta un 30% de descuento en shopping a quienes muestren su DNI argentino.

La promoción se aplicará del 24 al 26 de marzo en los comercios adheridos, que exhibirán una calco con la bandera argentina. Esta ciudad, que se conecta con el sur de Mendoza por el paso El Pehuenche, pretende con esta medida atraer al público que habitualmente elige aprovechar los bajos precios de la capital Santiago o de otras regiones como La Serena.

Durante 2016, tres millones de argentinos cruzaron la cordillera de Los Andes, un 50% más que en 2015. Sin embargo, los récords de tránsito en la frontera serán batidos este año, como ya ocurrió en el verano. Se espera que en 2017 sean 3,7 millones los que lleguen a Chile.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que durante el año pasado el consumo criollo con tarjetas de crédito y débito en Chile ascendió a u$s 830 millones. Esta cifra de gasto hormiga no contempla los realizados en efectivo y sin embargo es superior al total de las importaciones argentinas de productos chilenos, que en 2016 fueron de u$s 689 millones, según un trabajo de la Cámara Argentina de Comercio. De todas maneras, las exportaciones a ese país, fueron de u$s 2.297 millones. Esta situación llevó a que CAME diera el alerta naranja, ya que los comercios de las zonas de frontera están en situación crítica. En el primer bimestre de este año la baja del comercio minorista en la región cuyana fue de 6,9% frente al mismo período de 2016. Es la mayor caída del país, que redondeó una baja promedio de 3,3%. Y en febrero, el descenso cuyano superó el 8%.

Esta situación se replica en provincias como Misiones o Formosa, donde se intensificaron los cruces a Paraguay, donde los precios también son muy inferiores a los que pueden ofrecer los comerciantes argentinos. Los rubros más afectados son los de indumentaria, electrónica, juguetes, y en este tiempo de inicios de ciclos electivos se focaliza también en artículos de librería y útiles escolares. (Fuente: Ambito).