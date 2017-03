En Mendoza cierre de 400 comercios Nacionales 22/03/2017 Redacción Leer mas ...

Según las Federación Económica de Mendoza (FEM), en el último año cerraron 400 tiendas comerciales en la provincia. Adolfo Trípodi, presidente de la FEM, aseguró que "los cierres se deben a la caída de ventas provocada por la competencia con los comerciantes chilenos" y advirtió que "si no se compensan de alguna forma las diferencias de precio que existen entre las tiendas locales y las del país vecino, seguirán cerrando comercios". De acuerdo a la información difundida por la Federación, casi todos los negocios que abandonaron las actividades en el último año se encontraban en el Gran Mendoza y la mayoría se desempeñaba en los rubros de indumentaria, calzados y librería y papelería.

También desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostraron preocupación por la situación del sector comercial mendocino. "La recesión económica provocó caídas en las ventas minoristas de todo el país, pero la situación fue mucho más grave en las provincias que son limítrofes de países que tienen precios más bajos", indicaron voceros de la cámara empresaria.

Aunque las ventas minoristas comenzaron su caída por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, desde FEM y CAME aseguraron que el cierre de 400 comercios se explica principalmente por la competencia de los comercios chilenos.