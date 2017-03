Vacunación antigripal Región 22/03/2017 Redacción SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La Municipalidad local a través de un parte de prensa hizo saber que se recibieron las primeras dosis de vacuna antigripal.

Se trata de una primera etapa de un plan de acción, y serán destinadas al personal de salud tanto de los efectores públicos como de los privados.

Posteriormente, en dos semanas, se continuará con el resto de los grupos de riesgo.

El virus de la gripe no se encuentra aún en circulación, por lo cual es un excelente momento para comenzar a inmunizar.

La vacuna está destinada a la población de riesgo. El objetivo de la campaña es disminuir las complicaciones y muertes, y no la circulación de la enfermedad.



Grupos de riesgo

La vacuna contra la influenza forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y debe ser recibida todos los años por aquellas personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones y fallecer:

Niños entre 6 y 24 meses de edad inclusive.

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las puérperas hasta el egreso de la maternidad, como máximo a 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo.

Personas entre 2 y 64 años, inclusive, con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras.

Personas mayores de 65 años.

Personal de salud.

Como el virus de la gripe cambia cada año, es importante que los grupos de riesgo reiteren la vacunación anualmente.

Para 2017, la vacuna contiene las cepas H1N1, H3N2 y B (Trivalente).



Vacunatorios habilitados

Centro de Salud N° 1 Barrio Moreno: lunes a viernes de 7 a 15 hs. Carlos Gardel 550.

Centro de Salud N° 2 Barrio 9 de Julio: lunes a viernes de 7 a 13 hs. Rotania 1336.

Centro de Salud N° 3 Barrio Colón: lunes a viernes de 7 a 15 hs. Falucho entre Rafaela y Tucumán.



Más vacunas

Este año se producirán en el país 2,5 millones dosis antigripales más que en 2016. Así lo adelantó el ministro de salud de la Nación, Jorge Lemus, durante una recorrida en el laboratorio que elabora la vacuna en Argentina, en la localidad bonaerense de Garín.

“Se trata de un total de 12 millones de dosis —9.500.000 para adultos y 2.500.000 para niños— adquiridas por el Ministerio de Salud de la Nación para la población de riesgo de las 24 jurisdicciones del país y también para el Pami”, detalló el funcionario.

En la provincia de Santa Fe se requieren 580 mil dosis para cubrir a todas las personas que conforman los grupos de riesgo.



Recomendaciones

Para evitar la infección con las principales cepas gripales, se recomienda:

Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se puede utilizar alcohol en gel al 70 por ciento.

Evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha gente porque favorece el contagio de infecciones respiratorias.

Ventilar bien la casa, espacio laboral o escolar cuando sea posible.

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar (preferentemente con el codo), y utilizar pañuelos descartables.

Vacunarse si pertenece a un grupo de riesgo.



Síntomas

La gripe se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones —la más frecuente es neumonía— aumenta entre los grupos de riesgo.

Las únicas personas que necesitarán de orden médica para vacunarse son aquellas que tienen entre 2 y 64 años y posean factores de riesgo (excepto obesos).