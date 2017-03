Cartelera de Jubilados Suplemento Jubilados 22/03/2017 Redacción Leer mas ...

HABERES NACIONALES

A continuación el calendario completo de pagos de haberes nacionales correspondiente al mes de marzo 2017.

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 22 de marzo; en 2 y 3, el 23; en 4 y 5, el 27; en 6 y 7, el 28; y en 8 y 9, a partir del 29 de marzo.



CENTRO DE DOCENTES

JUBILADOS PROVINCIALES

* El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se desarrollará el día 28 de marzo a las 15:30, en su sede de Av. Lehmann 570, de acuerdo a lo establecido por los estatutos, para el tratamiento del orden del día: lectura y aprobación del balance y memoria del ejercicio 2016; y elección de la nueva comisión directiva.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 1 de abril con la animación de "Auténticos del Ritmo". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile el sábado 25 de marzo, en sus instalaciones de Casabella esquina Chacabuco, con la animación de “Banda Soñadora”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 450715 – 436267 – 434008 – 570958.



BOLSONES ALIMENTARIOS

* La Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados Nacionales de calle Alvear 621, hará entrega de los bolsones correspondientes al mes de febrero, el día jueves 23 de marzo en el horario de 8 a 11. Los beneficiarios deberán concurrir con el último recibo de cobro, y en el caso de no concurrir en los días correspondientes, se entregarán a la lista de espera.



TRAMITES

GRATUITOS

* La ANSES recuerda que todos los trámites que se realizan en el organismo previsional son absolutamente gratuitos. Además, no se efectúa asesoramiento domiciliario ni se solicita información personal de ningún tipo (números de tarjetas de crédito, recibos de sueldo, documentos u otros) en forma telefónica. Esto abarca a todas las prestaciones que otorga la ANSES incluyendo jubilación y pensión, Argenta y otras.

Cabe destacar que la ANSES no envía agentes a los hogares para informar sobre la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Las opciones para asesorarse y adherirse al programa son desde el sitio web www.anses.gob.ar/reparacionhistorica, telefónicamente al número gratuito 130 o presencialmente en las oficinas de atención.