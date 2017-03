Crece la Interliga de Primera Deportes 22/03/2017 Redacción VOLEY

Ampliar FOTO FSV REUNION. Se llevó a cabo en la localidad de Colonia Belgrano.

En la localidad de Colonia Belgrano, Departamento San Martín, se realizó el pasado viernes la primera reunión del año para concretar la cuarta temporada de la Interliga de voley organizada por las asociaciones Rafaelina y del Oeste. La reunión contó con la presencia de los delegados de las instituciones que tomarán parte este año en la Interliga. Además, se dieron cita directivos de las asociaciones Rafaelina y del Oeste, representantes del arbitraje y el presidente de la Federación Santafesina de Voleibol, Fabián Bochatay.

Cabe destacar el crecimiento exponencial que ha tenido el campeonato, que este año contará con 12 equipos (ya confirmados) en 1º División Masculina, con instituciones de cuatro asociaciones de nuestra provincia. Además, en categorías formativas este año nuevamente se jugará el torneo de Sub 23 Caballeros, y se sumará la competencia de Sub 18 Caballeros. Ambos torneos tendrán la participación de 6 equipos.

* 1º División Masculina (equipos confirmados): Atlético Pilar, La Emilia de San Jorge, Unión San Guillermo, Juventud Unida de Cañada Rosquín, Atlético Sastre, Almagro de Rafaela, Humboldt Voley, Sacachispas de Santa Clara, 9 de Julio de Rafaela, Unión Progresista de San Carlos Sud, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Atlético Colonia Belgrano.

* Sub 23 Masculina (equipos confirmados): Atlético Pilar, Juventud Unida de Cañada Rosquín, Humboldt Voley, 9 de Julio de Rafaela, Unión de Sunchales y El Expreso de El Trébol.

* Sub 18 Masculina (equipos confirmados): Atlético Pilar, Humboldt Voley, 9 de Julio de Rafaela, El Expreso de El Trébol, Sacachispas de Santa Clara y Unión San Guillermo.