Liga: Dos adelantos Deportes 22/03/2017 Redacción

Anoche se confirmó que la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá dos adelantos y se pondrá en marcha el próximo jueves con el primero de ellos: Quilmes vs Unión. El viernes jugarán Libertad ante Sportivo Norte y el resto irá el domingo.

El programa completo: Jueves 23/03: 21 (Reservas 19:30): Arg. Quilmes vs Unión. Viernes 24/03: 17 (Reservas 15:30): Dep. Libertad vs Sportivo Norte. Domingo 26/03: Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, La Hidráulica vs Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs Peñarol

Por otro lado se acordó que la próxima reunión del CD será el lunes 27 a las 20 hs.