ARB: programación del inicio Deportes 22/03/2017

La Asociación Rafaelina de Básquet informó ayer el cronograma para la primera fecha del Torneo Preparatorio de Primera División, como así también lo que ocurrirá con la jornada inicial del Oficial de Divisiones Formativas. En lo que hace a la máxima categoría, por la Zona A el domingo a las 20:30 se enfrentarán Sportivo Ben Hur vs. Independiente y Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes. En tanto, por la Zona B jugarán 9 de Julio ante Libertad de Sunchales el domingo a las 20:30 mientras que Atlético y Peñarol disputarán su encuentro el martes desde las 22.

Con respecto a las Divisiones Formativas, la primera fecha del Torneo Oficial comienza el viernes a las 12:30 con el duelo entre Libertad "B" vs. Atlético (U15 y U17) y continuará el sábado a las 10:00 hs con Argentino Quilmes vs. Libertad (U13, U17, U15 y U19); Unión vs. Independiente (U13, U17, U15 y U19) y 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur (Premini, mini, U13, U17, U15 y U19).