Indec: Moreno no mentía

"Antes de este fallo, que sólo podría ser revisado por la Corte Suprema, propuse un debate técnico con todos los que decían que el Indec mentía y nadie quiso. Ahora nos da la derecha la Justicia pero antes cuando dijimos que íbamos a debatir, nadie quiso", mencionó Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación.



Y en diálogo con Radio 10 agregó que "el Indec siempre fue un ámbito de conflicto político que no lo ganamos en lo comunicacional. No importaba la inflación. Ahora está quedando todo blanco sobre negro. Me sigo sometiendo al debate a pesar de que la Justicia me está dando la razón. El tema es que las mediciones estaban bien pero no nos queremos convencer. Sigue la cantinela de que no era el número de inflación y de pobreza".



OBJECIONES



Sobre las actuales mediciones dijo que no tiene objeciones sobre las estadísticas mensuales pero sí sobre las cuatrimestrales de pobreza.



"No hay relación entre la tasa de desocupación y la de pobreza. Es muy raro que tengas 7,6 de desocupación y 32 de pobreza. Es ridículo. Está mal medida la pobreza. Y con esto no digo que nosotros no dejamos pobres: dejamos un montón porque un 6 por ciento es más de 2 millones de argentinos pobres", destacó Guillermo Moreno.