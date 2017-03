Periodistas amigos: casi 47 mil pesos diarios

Ante las elecciones legislativas que se avecinan, la estrategia comunicacional de Cambiemos apunta a mantener bajo control a un ejército de periodistas y productores de radio y televisión, revela Eldisenso.com.



Según ese portal, la estrategia consiste en repartir dinero discrecionalmente: en apenas un mes, el Senado de la Nación concedió, mediante contratación directa, 1,4 millones de pesos entre medios y periodistas oficialistas, a través de la Dirección General de Comunicación Institucional.



Entre los favorecidos por la Cámara que conduce Gabriela Michetti destacan nombres conocidos, escuchados y visto por el gran público, como Luis Novaresio (36.000 pesos) y María O Donnell (36.000) y una de las plumas más conocidas de la Nación, Carlos Pagni (36.500).



SORPRENDENTE



Para el mencionado portal, el caso de Novaresio es el que más sorprende. Cobra por un sitio web que prácticamente no sube contenidos y que no tiene visitas: www.luisnovaresio.com, que según las estadísticas de Similar Web fue visitada por 512 personas el mes pasado, lo que significa que no llega a 20 visitas por día.



Otro periodista favorecido es Facundo Pastor, dueño de la productora Foja Cero: el 15 febrero pasado cobró 40.000 pesos. "En su programa del sábado 18, Pastor le realizó una complaciente entrevista a la vicepresidenta que luego se encargó de distribuir en las redes arrasando con 10 retweets", describe Eldisenso.com.