La propuesta salarial para los municipales no fue suficiente

En la tarde de ayer se realizó una nueva negociación paritaria entre delegados de la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y los representantes de Municipios y Comunas. Y si bien hubo nueva oferta, no se llegó a un acuerdo.

Es por esto que desde la FESTRAM, que ya habían anunciado que no acataría la conciliación obligatoria, se resolvió concretar la medida de fuerza que habían anunciado para el miércoles y jueves de esta semana.

La propuesta de los intendentes y presidentes comunales fue del 22%, algo superior a la anterior, y se iba a otorgar en dos tramos: un 10% en marzo y un 12% en julio. Más una suma fija y la inclusión de la cláusula gatillo.

"Estábamos dispuestos al diálogo, hicimos una contrapropuesta que contemple la pérdida del poder adquisitivo pero los niveles de discusión están en órbitas distintas", sostuvo el secretario General de FESTRAM, Claudio Leoni.

Por su parte, desde la patronal aseguraron haber realizado "el mayor esfuerzo" y aseguraron que a pesar de ser "el eslabón más débil" lograron realizar "la mejor oferta" que se haya hecho en las paritarias provinciales.

El objetivo de los intendentes era poder desactivar las medidas de fuerza previstas para esta semana, mediante una propuesta que creían superadora. Cabe recordar que la anterior había sido del 19,5%.

De todas maneras, no descartaron volver a reunirse en la semana. Aunque en ningún momento se habló de cuarto intermedio y la discusión, por ahora, parece haber quedado postergada. Cabe recordar que desde el gremio se viene planteando como piso de la discusión un 24% de incremento.



RECHAZARON

LA CONCILIACION

Previo a la reunión con los intendentes, el Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM, resolvió rechazar la Conciliación Obligatoria por considerar que los argumentos del Ministerio de Trabajo no se ajustan a las causas que generan el conflicto del sector, que además son de igual naturaleza que motiva a otras Organizaciones Sindicales a idéntico proceder; las cuales no fueron alcanzadas por estas mismas decisiones ministeriales.

Los Sindicatos reclamaron que el Ministerio de Trabajo imponga las penalidades al Intendente de Las Rosas y que se ajuste a derecho para no desprestigiar un instrumento fundamental como es la Conciliación y el Arbitraje.

Por otra parte, el Plenario Sindical, resolvió ratificar el Plan de Lucha resuelto para los días miércoles y jueves de esta semana con movilización a las Intendencias de Santa Fe y Rosario, pero facultó a los Paritarios de FESTRAM para que lo suspendan o modifiquen si los representantes de los Intendentes y Presidentes Comunales retornan al marco de las negociaciones y efectúan una propuesta salarial que se considere razonable para los trabajadores del sector.

En este sentido, el Plenario le otorgó mandato a sus paritarios con pautas precisas para la negociación. Exigieron que se contemple la pérdida del poder adquisitivo del salario sufrida durante al año 2016; una política salarial 2017 que se ajuste a la verdadera tendencia inflacionaria del corriente año y admitieron la consideración de la cláusula de actualización manteniendo el costo de las remuneraciones del año pasado, habida cuenta del aumento de coparticipación que recibieron los Municipios en el 2016, ubicándose en el 52% en relación al año anterior.

Y en cuanto a cifras, reclamaron un incremento mínimo garantizado de bolsillo que asegure a todos los trabajadores superar la línea de pobreza.