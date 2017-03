Atlético le ganó a Arsenal y respira Deportes 21/03/2017 Redacción Sufriendo, la ‘Crema’ se impuso por 2 a 1 con goles de Gabriel Gudiño y Leandro Díaz. El equipo de Llop continúa último en los promedios pero sueña con seguir en Primera: se acercó a once puntos de la permanencia. El próximo sábado, 20:30, recibirá a Estudiantes en Alberdi.

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Gabriel Gudiño ya anotó su tanto (el 1 a 0 parcial). Fernando Luna y Leandro Díaz llegan a celebrar.

Atlético de Rafaela ganó más que tres puntos en su visita a Arsenal de Sarandí por la fecha 16 del torneo de la Independencia. La “Crema”, que terminó sufriendo, dio señales de vida, encontró confianza y mucho optimismo para seguir soñando con seguir en Primera División. Todavía no despegó del fondo de la zona de descenso, y quedó a once puntos de Arsenal -el último de los equipos que está logrando la permanencia-. Fue 2 a 1 gracias a los goles de Gabriel Gudiño y Leandro Díaz, uno en cada tiempo. Promediando el complemento el elenco del Viaducto descontó por intermedio de Juan Brunetta y buscó el empate, que no encontró por las buenas intervenciones de Lucas Hoyos o el travesaño (en la última del partido).

El gol de Gudiño a los 32 minutos del primer tiempo llegó en el momento justo ya que los dirigidos por ‘Chocho’ Llop, que si bien también tuvieron las suyas, convirtieron al arquero Hoyos en figura. La comenzó el propio Gudiño por la izquierda, tocó para Pittinari que trianguló con Albertengo y Díaz y el tucumano asistió al exLibertad, que ingresó por el medio y definió de derecha para poner el 1 a 0. Su quinto gol en el torneo.

El segundo tiempo mostró más entrega por parte de ambos equipos, aunque siempre la "Crema" pareció estar más armado, un poco para aguantar la ventaja que tenía en el marcador.

El DT del "Arse", Humberto Grondona, hizo variantes buscando más juego asociado en el mediocampo y profundidad en las últimas líneas, y a los 15 Fragapane remató junto al palo tras un pase de Sánchez Sotelo.

Sin embargo, un cúmulo de imprecisiones defensivas de Arsenal fue bien aprovechado por Leandro Díaz a los 22m, cuando recibió un pase de Luna y definió ante la salida de Pellegrino para anotar así su primer gol con la camiseta de Atlético -gol y asistencia-, el quinto en el torneo (en Sarmiento había marcado 4).

La esperanza para los de Sarandí se reflotó a los 32 cuando Brunetta remató desde afuera del área y colocó el balón junto al palo del arco defendido por el mendocino Hoyos.

Arsenal fue con más ganas que ideas en busca del empate y casi lo consigue pero una volea de Sánchez Sotelo hizo estrellar el balón en el travesaño.

La “Crema” consiguió lo que fue a buscar: los tres puntos. Sufrió más de la cuenta, quizás lo pudo haber definido antes, pero dio el paso que debía dar. Ganó el partido ante un rival directo y mantiene encendida la ilusión.