Provincia pretende que la Variante de la 34 no tenga impacto hídrico Locales 21/03/2017 Adrián Gerbaudo Así lo indicó el Secretario de Asuntos Hídricos de la Provincia, Juan Carlos Bertoni, quien se reunió ayer con los integrantes del Area Metropolitana. "Tenemos que ser custodios de los proyectos y de las obras", dijo Luis Castellano en un nuevo encuentro del Ente de Coordinación Metropolitana.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DIALOGO Y MAS DIALOGO./ Bertoni prometió continuar los encuentros con presidentes comunales e Intendentes.

Ayer, en el Salón Verde del municipio, se realizó un nuevo encuentro del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) Gran Rafaela. El mismo fue presidido por el intendente Luis Castellano y contó con la participación del secretario provincial de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni.

Además estuvieron presentes el senador departamental, Alcides Calvo; el diputado provincial, Roberto Mirabella; el presidente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, Pedro Rostagno; y Gabriel Gentinetta por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, entre otros.

"Tenemos que ser custodios de los proyectos y de las obras, esto es clave porque nada se arregla en una reunión", afirmó el Intendente y argumentó que "no podemos descomprometernos. Si hay algo que el área metropolitana tiene como objetivo es generar un compromiso más allá de las responsabilidades propias de nuestras ciudades y pueblos".

“Fue una reunión productiva desde varios aspectos”, remarcó Castellano quien dijo que “era fundamental tener una reunión institucional para que los presidentes comunales y los intendentes del Departamento Castellanos tengan información clara y precisa sobre el proceso que viene llevando adelante el gobierno provincial en canalización habida cuenta que todavía hay agua”.

"Está claro que hay un proceso largo de falta de obra y planificación”, sostuvo el mandatario a la vez que agregó que “son innumerables los reclamos de todo tipo, también desde el sector rural y productivo” en el tema de las obras hídricas en la región.

“Creo que el Area Metropolitana es el lugar ideal para reclamar y pedir explicaciones, para seguir los proyectos y ser custodios de todo lo que tiene que hacerse a nivel canalizaciones, planificación y obras. Me parece que hoy estamos dando recién el primer paso”, remarcó.



VARIANTE "TRANSPARENTE"

Por su parte, Juan Carlos Bertoni, calificó a la reunión "extremadamente interesante porque nos permitió dar a conocer todas las acciones que se vienen realizando más la planificación de acciones a mediano y largo plazo, principalmente por el Vila-Cululú. Fue una oportunidad excelente y que frecuentemente la estaremos repitiendo".

En diálogo con la prensa, manifestó que "el Plan Maestro de la región III, que es la de Rafaela (son 7 en toda la Provincia), que estamos trabajando con el Instituto Nacional del Agua, para mediados de este año (julio-agosto), tendremos un informe importante. A partir de allí, iremos priorizando las acciones y aplicándolas progresivamente. Esto no quiere decir que tenemos que esperar: complementariamente estamos trabajando aceleradamente en la readecuación del Canal Vila-Cululú que en 60 días tendremos el proyecto listo de esa importante vía de evacuación. El plazo de obra de intervención en ese lugar será de 2 años. También estamos trabajando en una serie de obras emergenciales. Se han invertido 18 millones de pesos desde diciembre hasta ahora y tenemos previsto invertir otros 12 millones más a corto plazo, en dos o tres meses".

Con respecto a la Variante, indicó que "el criterio de diseño es que la Variante sea 'transparente', es decir que no tenga impacto o trastorno, de un lado como del otro.

De acuerdo a la información aportada en una serie de diapositivas, en el tramo de la ruta 19 hasta Sunchales, se toman en cuenta 3 subtramos. Desde la R19 hasta Rafaela ya está aprobado, en cuanto a la Variante resta definir las dimensiones de descarga y desde nuestra ciudad hasta Sunchales, el proyecto está en desarrollo. En cuanto al primer tramo, se incluyen 29 alcantarillas transversales, 18 con altura menor a 1.50 m. y Alteo entre km 181 y 183 por antecedentes de sobrepaso en la calzada.

En cuanto a la Variante, hacia el norte de la ruta Provincial 70 se transitan los caudales de aporte que provienen del Este, derivando los caudales erogados en función de la capacidad máxima de las cunetas de los caminos transversales hasta el Canal Oeste.

Igualmente, quedan definir algunas cuestiones, como los derivadores o puentes que se tienen que construir en el ingreso a determinadas localidades, como por ejemplo, Susana.

En cuanto a la relación con otras Provincias (Córdoba o Santa Fe) dijo que "la relación es buena, pero nos obliga a estar extremando las estrategias para implementar las acciones que tenemos con ambas acciones. Cada uno defiende sus intereses".