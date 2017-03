La pileta reabre en abril Deportes 21/03/2017 Redacción El Club está negociando con un aportante y hay buenas expectativas. Además, se interesó el gobierno provincial.

Ampliar FOTO ARCHIVO OPTIMISTA./ Néstor Zenklusen ve cercana la solución.

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Hay buenas noticias para la continuidad de la pileta climatizada de Ben Hur. El presidente Néstor Zenklusen confirmó en diálogo con LA OPINION que se está en negociaciones con algunos aportantes para que permita continuar brindando servicios, algo que el dirigente manifestó que estará garantizado.

Zenklusen evitó utilizar la palabra "tercerizar", y de acuerdo a sus conceptos se trataría de una especie de sociedad o explotación en común, aclarando que "se hará manteniendo el nombre del Club". El titular benhurense mencionó que existen charlas avanzadas con Ceferino Mondino, profesor de Educación Física, ex atleta y ex presidente comunal de Ramona y actualmente trabajando en la Secretaría de Deporte de la Nación, con un proyecto para coordinar Escuelas Deportivas próximo a implementarse.

Cabe mencionar que la pileta se ha mantenido en buenas condiciones, en cuanto a pintura e instalaciones, siendo el principal inconveniente las altas tarifas del gas natural que obligaron a la institución a tomar esta determinación. También se vienen estudiando ideas aportadas por un grupo de nadadores del Club y en la víspera, además, se interiorizó el gobierno Provincial.

"Tuvimos la presencia de Pablo Pinotti (Coordinador del Nodo) y del Dr. Barello, que comprometieron su esfuerzo para tratar de encontrar una solución al problema. De todos modos garantizamos que los servicios que brindaba la pileta se van a seguir manteniendo", culminó Zenklusen, acotando que "creemos que el 15 de abril va a estar en funcionamiento normal".



NO SEGUIRA

El 28 de abril será la Asamblea General Ordinaria de Ben Hur, en la cual se renovará la Comisión Directiva. Zenklusen confirmó que no continuará como presidente, mencionando que "ya avisé a las Subcomisiones que me resulta imposible continuar, debido a las horas que le dedico a la Mutual, sumado a algunos problemas de salud. En los últimos 30 años he trabajado para el Club, pero ahora es momento de dar un paso al costado".

El dirigente confió en que "se armará una lista de consenso" para elegir su sucesor.