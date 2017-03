Realizarán una nueva oferta a ATE y UPCN Locales 21/03/2017 Redacción Leer mas ...

La paritaria con los gremios estatales podría entrar en una etapa de definiciones, cuando se produzca un nuevo encuentro entre el Gobierno y los representantes de ATE y UPCN que, en principio, se concretaría entre hoy o mañana.

"Pretendemos encarar una negociación definitiva con cifras finales de acuerdo a las posibilidades del gobierno", sostuvo a La Capital el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, respecto de la disputa paritaria que se mantiene con estatales y docentes.

Así, la reunión prevista para este lunes se realizará recién a mediados de semana. Entonces, el gobierno provincial realizará una tercera oferta a los gremios. La última, del 21 por ciento y escalonada, fue rechazada por los sindicatos, que realizaron medidas de fuerza.

Farías adelantó que continuarán afinando la propuesta. "Aspiramos a hacer una oferta definitiva y lograr acuerdo con los gremios. No vamos a arriesgar una oferta si corre el riesgo de ser rechazada", remarcó el ministro, quien insistió con lo que ya había adelantado la semana pasada: "Si no se aceptara y se insistiera con los paros, es probable que se hagan descuentos (a los trabajadores que adhieran)".

La propuesta anterior fue la segunda que elaboró el gobierno y fue presentada a ATE y a Upcn hace una semana. Era del 21 por ciento pagadero en dos tramos: el 12 por ciento en marzo y el 9 por ciento en julio. Los gremios la rechazaron enseguida y convocaron a un paro que se concretó el miércoles pasado.

El motivo fue que apenas superaba en un punto y medio la propuesta anterior, que había sido del 19,5 por ciento, y no alcanzaba para cubrir el planteo básico que sostienen los sindicatos: que el aumento debe garantizar la recuperación salarial de 2016. Es decir, que la inflación no produzca que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

"Tienen que mejorar en varios puntos la propuesta anterior. El 21 por ciento es inadmisible. Si lo ratifican, la respuesta es el conflicto", sostuvo el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, aunque descartó medidas de fuerza para esta semana.

"Además, la propuesta anterior tampoco incluía algo que para nosotros es una exigencia: el mes de febrero", remarcó el gremialista. Es que la propuesta del gobierno provincial planteó, hasta ahora, el aumento a partir del mes de marzo, mientras que los sindicatos consideran que el aumento debe ser retroactivo a febrero o al menos incorporar una suma fija para ese mes.

"No vamos a arriesgar una oferta si se corre el riesgo de que sea rechazada. La próxima va a ser la definitiva y si no es aceptada se tomarán las medidas que se tengan que tomar", sostuvo Farías en relación a lo que ya había adelantado la semana pasada: la posibilidad de descontar los días de trabajo a los agentes que realicen medidas de fuerza.