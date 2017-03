Se destinaron más de $ 5 millones a obras y equipamientos en escuelas Información General 21/03/2017 Redacción Se trata de recursos pertenecientes al Fondo de Asistencia Educativa. Ayer, se distribuyeron más de un millón y medio entre las escuelas de la ciudad. Castellano señaló el impacto que tuvo la tormenta en los establecimientos.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD EN LA ESCUELA DE MUSICA./ Allí tuvo lugar el acto de entrega de una nueva cuota del Fondo de Asistencia Educativa.

Durante el 2016, se distribuyeron más de 5 millones de pesos entre las escuelas de la ciudad, destinados a obras de infraestructura y la compra de equipamientos. Se trata de recursos pertenecientes al Estado local, cuyo reparto se realiza de común acuerdo con todas las instituciones educativas públicas de nivel inicial, primario y secundario que funcionan en la ciudad.

En la mañana de ayer, en dependencias de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni", tuvo lugar la cuarta y última entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) correspondiente a 2016.

En la oportunidad, la Municipalidad de Rafaela otorgó a las escuelas locales 1.515.000 pesos (1.231.000 pesos para infraestructura y 284.000 pesos para equipamiento) y se alcanzó un total de 5.363.500 pesos computados para dicho año.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el secretario de Educación, Jerónimo Rubino, la titular de la Regional III de Educación, Carolina Pellegry, acompañada por Florencia Raviolo, responsable del área de Infraestructura de esa repartición, y Pablo Zwiener, por la Federación de Cooperadoras.

Asistieron, además, la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, quien brindó precisiones acerca del programa municipal "La Buena Vida", que se desarrolla en estrecho vínculo con las entidades educativas; y el subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Porta, quien compartió información sobre el Boleto Educativo Gratuito.

Asimismo, Gustavo Mondino, presidente de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, presentó y obsequió a directivos y docentes el libro infantil "Para que no nos olvides".

Al dirigirse a los presentes, el intendente Luis Castellano agradeció a la directora de la entidad anfitriona, Roxana Mondino, "por abrirnos las puertas de esta hermosa escuela, que tanto esfuerzo nos costó construir, y que hoy, junto con el Instituto del Profesorado que está enfrente, potencian un perfil educativo en el sur de la ciudad". En ese sentido, el primer mandatario mencionó además el Jardín "Alfredo Williner" que funciona en las inmediaciones, la Escuela de la Plaza y la Universidad Católica de Santiago del Estero, también ubicadas en las cercanías, y el próximo campus de la Universidad Nacional de Rafaela, cuya construcción se prevé en aquel sector.

"Recorrer esta Escuela de Música nos emociona, sobre todo al recordar la escasez de espacio cuando funcionaba en la casa de calle Dentesano, y compararla con la situación de hoy: 390 alumnos de distintos barrios concurren aquí", observó, haciendo hincapié, además, en el aporte que la cultura y la educación hacen "al crecimiento sano de la comunidad".

En relación concreta con el FAE, el titular del Ejecutivo resaltó la política de acompañamiento del municipio a las escuelas, calificándola como "clave para el desarrollo de la ciudad".

En este sentido, el intendente señaló el impacto que tuvieron en la economía local las últimas tormentas que afectaron a la ciudad, y cómo las consecuencias de estos fenómenos se convirtieron en destino de los fondos que se entregan.



RUBINO: "UNA

APUESTA FUERTE"

"Volvemos a encontrarnos una vez más, luego del receso de verano, para efectivizar esta cuarta entrega del FAE correspondiente a 2016", especificó el secretario de Educación, Jerónimo Rubino, al hacer uso de la palabra.

"Con esta entrega, completamos un total de 5.363.500 pesos correspondientes a 2016, divididos en 977.500 pesos para equipamiento y 4.288.000 pesos infraestructura", detalló. "Sabemos perfectamente que este número no es casual: hemos tenido los avatares de las tormentas y las lluvias, que han puesto en jaque a los edificios; por eso nos causa una enorme alegría saber que muchas de las instituciones no han tenido mayores problemas, pero que otras que los tuvieron, los están solucionando con estos fondos", declaró.

"Hay una apuesta muy fuerte por parte del Ministerio de Educación de la provincia, que celebramos, y con la entrega del FAE, trabajamos en conjunto en pos de ese objetivo", subrayó el funcionario.