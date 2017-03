Cinco días de inactividad en los servicios

Debido al paro de actividades dispuesto por la FESTRAM para los días miércoles 22 y jueves 23 de marzo de 2017, con adhesión del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, y en virtud de conmemorarse el viernes 24 el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Municipio informó cómo serán las jornadas en las distintas dependencias y modalidades. Sumadas al fin de semana, se trata de 5 día de actividad reducida.

En la recolección domiciliaria, el martes 21, miércoles 22 (por paro) y el jueves 23 de marzo (debido al feriado de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no hay recolección de residuos. Se solicita a los vecinos no sacar las bolsas esos días y sí el viernes 24 por la noche, ya que se retoma el servicio con residuos biodegradables.

También se pide respetar el cronograma y que, el día que no haya recolección, no se saquen los residuos, ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios, lo que generaría olores, moscas y el riesgo de que animales rompan las bolsas de los canastos.

El Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de marzo de 2017

El Servicio de minibuses no funcionará los días 22 y 23 de marzo, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Retomará los servicios el viernes con esquema de feriado.

Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas esos días.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas más allá que la modalidad del paro sea con presencia en los lugares de trabajo. Por lo tanto no habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.

En los centros de salud Municipales que funcionan en los barrios Virgen del Rosario y 2 de abril no habrá atención. El resto atenderá normalmente.