La litigiosidad Editorial 21/03/2017 Redacción La provincia de Santa Fe está al tope de la litigiosidad laboral del país.

Dentro del universo de trabajadores cubiertos por el sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), las provincias de Santa Fe y Córdoba son donde más ha crecido la litigiosidad laboral, según deja constancia un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, merced a datos obtenidos por el Registro Nacional de Litigiosidad (RENALI), que fue puesto en funcionamiento en el mes de octubre de 2016, posibilitando la recopilación de los datos necesarios para el monitoreo y control de la judialización de los conflictos, algunos de los cuales incluso no eran de obligatoriedad comunicarlos por parte de las aseguradoras.

Este nuevo sistema, entre otras cosas, permite analizar aspectos para mejorar la gestión a la vez que implementación de políticas orientadas hacia la reducción de la litigiosidad dentro del ámbito de la siniestralidad en el trabajo. Aunque, de todos modos, se contaba con el Registro de Actuaciones Judiciales, el cual fue implementado en 2010, ofreciendo información muy importante sobre la evolución de la judicialidad en cuanto a los riesgos de trabajo.

En los últimos 5 años sobre los que se extiende el estudio, tal lo señalado al comienzo, las provincias de Santa Fe y Córdoba tuvieron los registros más elevados de juicios, tomándose como índice de medición sobre cada 1.000 trabajadores con la correspondiente cobertura. En un lustro nuestra provincia de Santa Fe pasó de 17,6% a 24%, en tanto que Córdoba, aún retrocediendo de 22,4% a 18,6% igualmente quedó en el segundo lugar, mientras que los índices más bajos en tal sentido fueron en La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Salta y Santa Cruz, ninguno de tales distritos superando un juicio por cada millar de trabajadores. Otro de los lugares con gran afectación en cuanto a los juicios de litigiosidad laboral es la ciudad autónoma de Buenos Aires con 20,3% por mil trabajadores.

Una salvedad que debe hacerse, aunque no modifica los índices mencionados, es que en 2014 se incorporaron al sistema los trabajadores que se desempeñan en casas de familia con tareas domésticas, sumando 490.991 que hasta entonces no contaban con esa cobertura, pero para sostener la comparabilidad con las anteriores series estadísticas, los valores de 2015 se desagregan entre aquellos que corresponden a los trabajadores que desempeñan tareas en áreas productivas y los que lo hacen en casas particulares.

En la actualidad las ART tienen unos 300.000 juicios por cerca de 5.000 millones de dólares, ya que el 70% de los casos terminan judicializados, lo cual revela la magnitud del problema en que se encuentra el sistema, lo cual llevó a la concreción de la decisión del presidente Mauricio Macri, decreto mediante, introduciendo importantes modificaciones en el sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) con el objetivo de reducir la litigiosidad por accidentes laborales. Desde entonces -hacia fines del mes de enero-, los trabajadores deberán pasar por comisiones médicas antes de recurrir a la Justicia. El proyecto oficial para modificar el régimen de las ART ya había obtenido media sanción en el Senado, pero como no había sido diligenciado por Diputados para convertirse en ley, el Presidente decidió no esperar el tratamiento parlamentario y apurar su implementación para evitar que se sigan acumulando expedientes en los tribunales. La normativa replica el texto aprobado en la Cámara alta, que recibió el respaldo de la CGT.

Si bien el Gobierno reivindica el Sistema de Riegos del Trabajo, que se creó a través de la ley 24.557, señala que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia sus fortalezas y debilidades" y destaca la necesidad de "corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas". Entre los considerandos, se advierte que "la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales".