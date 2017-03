"Con casco cargás": labraron 87 infracciones por no llevarlo Locales 21/03/2017 Redacción La cifra se corresponde al período enero hasta el presente. Se desarrollaron operativos en las 14 estaciones de servicio. Se labraron 139 actas y se constataron 314 infracciones de tránsito.

En agosto del año pasado se puso en funcionamiento el programa "Con casco cargás" para profundizar una de las acciones en el marco de la campaña de protección de la vida que lleva adelante el municipio, en este caso el uso del elemento protector entre los que circulan en motocicletas.

"Con casco cargás" cuenta con la colaboración de las estaciones de servicio y diversas instituciones de la ciudad que se van sumando para trabajar en la temática.

Desde la implementación de la campaña ideada y trabajada por la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, agentes de Protección Vial y Comunitaria desarrollan tareas de control en las cercanías de las estaciones de servicio de nuestra ciudad. Se trabaja en la prevención y en la sanción de los que no cumplen con la norma.

En lo que va del año se desarrollaron operativos de control en las 14 estaciones de servicio de la ciudad. Desde principio de año se labraron un total de 139 actas, en las que se constataron 87 casos de motociclistas que se acercaban a las estaciones a cargar combustible sin el casco correspondiente (el conductor o su acompañante).

En esas 139 se constataron 314 infracciones de tránsito (87 por falta de casco y 3 por no usar cinturón), mientras que las otras 224 obedecen a situaciones como falta de carnet de conducir, seguro obligatorio, documentación del rodado, falta de chapa patente, uso de caño de escape no reglamentario, entre otras. Vale mencionar, a raíz de dichas actuaciones se secuestraron 16 motovehículos y 8 licencias de conducir.

Es importante destacar la directa participación que tuvieron los propietarios de las estaciones de servicio y sus trabajadores, los cuales sentaron las bases que para esta campaña de Protección de la Vida se lleve adelante.