Lola Continelli: “Me pegó a matar”

La agresión ocurrió la madrugada del viernes en Ceres en cercanías de la ruta 34 cuando un joven que circulaba en bicicleta decide impartirle fuertes golpes con un caño/palo a una joven trans que ejercía el trabajo sexual. La agresión duró varios minutos produciendo cortes importantes en el rostro y contusiones en diversas partes del cuerpo que requirieron intervención médica urgente. Luego del ataque, Lola no se animó a denunciar sola lo sucedido reclamando altos niveles de violencia policial y Estatal a las identidades trans en esa localidad.

Este ataque no es aislado, en Ceres la violencia contra la población trans siempre ha sido moneda corriente: los peligros a la vera de la ruta 34, el desprecio por parte de locales bailables, la siempre enemiga policía, el periodismo transfóbico y las recurrentes discusiones en busca de un baño para travestis en medio de ausencias de políticas públicas. En este contexto golpean a la activista trans “Lola” Continelli para matarla.

“Recuerdo que me pegaba con un palo y apenas pude defenderme de los golpes. Me atendieron en el Hospital público pero estaba sola y en shock. Siempre sufrí situaciones de robo, violencia y discriminación en la calle pero esta vez me pegaron para matarme” comentó “Lola” Continelli sobre la agresión sufrida. Al mismo tiempo agregó “No me animé a ir sola a la policía por miedo a sufrir violencia institucional, las compañeras cuentan que en la policía de Ceres no te tratan bien, se ríen y discriminan permanentemente por eso preferí asesorarme y buscar acompañamiento para poder denunciar”.