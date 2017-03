Imputaron a un joven por exceso de velocidad Policiales 21/03/2017 Redacción EN ROSARIO

Se trata de GPB de 20 años. La fiscal Carolina Parodi le imputó el delito de lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente por exceso de velocidad, agravadas por haberse dado a la fuga y no haber intentando socorrer a la víctima. La funcionaria del MPA explicó que “la actitud desaprensiva del imputado, jurídicamente no constituye un delito en sí, sino que se trata de un agravante de la conducta imprudente”.

Un joven de 20 años cuyas iniciales son GPB fue imputado hoy por la fiscal Carolina Parodi en el marco de la investigación por el accidente de tránsito ocurrido el 19 de febrero en Mendoza y 27 de Febrero. La funcionaria del MPA le atribuyó el delito de lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente por exceso de velocidad de un vehículo automotor, agravadas por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima.

La audiencia se realizó esta tarde en el subsuelo del edificio de tribunales de la capital provincial. (ver Garantizar la publicidad). El abogado defensor del imputado es Néstor Oroño.



LOS HECHOS

Minutos después de las 7:00 de la mañana del domingo 19 de febrero, un hombre de 34 años –cuyas iniciales son PRG– que se trasladaba en moto resultó lesionado a raíz de ser embestido por un vehículo marca Peugeot modelo 207.

El automóvil era conducido por el imputado a una velocidad que superaba el límite permitido y se trasladaba por calle Mendoza hacia el este. Al llegar a la intersección con la avenida 27 de Febrero, a la altura del primer carril de circulación hacia el sur, no aminoró la velocidad y colisionó al motociclista que circulaba de norte a sur.

La víctima fue embestida por la parte frontal izquierda del automóvil. Además, fue arrastrada más de 20 metros hacia el este hasta el segundo carril de circulación de la avenida 27 de Febrero, luego golpeó el parabrisas del automóvil y cayó al asfalto. Finalmente, el imputado se fue del lugar sin detenerse ni asistir al motociclista.



GARANTIZAR LA PUBLICIDAD

En relación a la imputación atribuida, la fiscal Parodi aclaró que “la actitud del imputado de no asistir a la víctima y darse a la fuga del lugar, jurídicamente –en este caso– no constituye una tipificación autónoma. No obstante, sí es un agravante de la conducta imprudente –exceso de velocidad en el microcentro de la ciudad–, tal como fue imputado”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA se refirió al cambio de día y de sede de la audiencia imputativa prevista en un principio para el miércoles 15 en la sede de la Fiscalía Regional 1. “El cambio de sede tuvo como objetivo garantizar la seguridad de las distintas personas que intervenimos en el caso y permitir el acceso de los familiares de la víctima y de los periodistas”, sostuvo Parodi. En tal sentido, la funcionaria del MPA agregó que “el nuevo sistema procesal penal garantiza a la ciudadanía la publicidad de los actos, por lo tanto, a raíz de la repercusión social que tuvo este caso, era necesario cambiar la sede para que el espacio nos permitiera garantizar el acceso de los familiares de la víctima y de los medios de comunicación, tal como ocurrió”.

Por otra parte, Parodi detalló que “la restricción a la posibilidad de tomarle fotos o filmar al imputado fue solicitada por el abogado defensor”. En tal sentido, la fiscal explicó que se hizo lugar al pedido porque “si bien se debe garantizar la transparencia y publicidad de los actos, en virtud del principio de inocencia, es deber del MPA desarrollar su actuación resguardando los derechos y garantías de todos los involucrados”.