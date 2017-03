Respaldo de Macri a Vidal Nacionales 21/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri respaldó ayer la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que "cada batalla que da, lo hace por cada uno de los bonaerenses".

En ese sentido, el mandatario dijo "cada día la quiero y la admiro más con todas las batallas que da", y en ese sentido enfatizó sobre las acciones de la gobernadora que "cada batalla que da lo hace por cada uno de los bonaerenses".

Por su parte, Vidal, hizo una mención al conflicto docente al asegurar que hay muchos argentinos que no consideran "la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan".

"Celebramos la Argentina que queremos ser. Somos los que no bajamos los brazos. Somos los que pensamos en trabajar, sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan", afirmó Vidal, quien participó junto a Macri del acto donde se anunció la ampliación de producción de helicópteros de la firma Cicaré, en Saladillo.

En ese contexto, Vidal afirmó que estar en Saladillo "es renovar energía positiva", y tras recordar la historia de surgimiento de la empresa aseguró que "tanto al presidente como a mí, nos gusta cumplir con la palabra", tras subrayar que "la palabra tiene un valor importante para nosotros".