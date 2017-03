Horacio Cabral, nuevo campeón Deportes 21/03/2017 Redacción BOXEO

Ampliar FOTO ARCHIVO BATACAZO. “Lacho” Cabral ganó el título súper pluma en Canadá.

El boxeo argentino tuvo un fin de semana realmente positivo, como hacía tiempo no ocurría, y con varios púgiles que lograron muy buenos resultados. Por un lado, en el plano masculino, el peleador de la ciudad bonaerense de América, Horacio Cabral, le sacó el invicto al canadiense Logan McGuinness y ganó el cinturón internacional plata del Consejo Mundial de Boxeo. Su tío fue el "El indio" Cabral, que en el apogeo de su carrera murió en un accidente. "Lacho" Cabral se coronó Campeón Internacional Plata del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la categoría súper pluma (57 kilos). Con una sólida muestra de boxeo le ganó por decisión unánime al local Logan McGinness en Canadá. El peleador argentino llegaba con un récord de16 victorias (8 por KO), una sin decisión y una derrota (perdió el título latino OMB ante Germán Benítez por nocaut). McGuinness ostentaba un invicto de 25 contiendas ganadas y muchas de ellas antes del final. "Lacho" dio el batacazo en el estadio Powerade Centre, en Ontario.



VICTORIA DE BUSTOS

Ya en la rama femenina, la argentina Victoria Bustos, campeona ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), conservó el título al superar por puntos en 10 rounds -unánime- a la retadora estadounidense Kimberly Connor, en un combate que se disputó en el Gimnasia Fútbol Club de la ciudad de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. El jurado -todos argentinos- falló el pleito con los siguientes guarismos: Omar Fernández 97-93; Néstor Savino 99-91 y Juan Carlos Palmieri 96-94. La rosarina Bustos se quedó con el cinturón ligero de la FIB, en forma legítima en una pelea de discreto nivel. La Leona Bustos (17-4-0/ 0 ko), de 28 años, expuso por cuarta vez el cinturón ligero FIB, que capturó en septiembre de 2013, al superar a la porteña Ana Laura "La Monita" Esteche. Connor (12-3-2/ 5 ko), de 36 años, es oriunda de Little Rock, Arkansas. Estuvo inactiva cuatro años porque incursionó en las Artes Marciales Mixtas (MMA) y tras derrotar en dos oportunidades a su compatriota Kim Colbert, quedó clasificada en el primer puesto del ranking de la FIB, y en efecto devino en retadora obligada de Bustos.



NUEVO CAMPEON

Volviendo al boxeo masculino, el púgil cordobés Alan Lúques Castillo derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto al sanjuanino Fabián Orosco y obtuvo el título Latino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que estaba vacante, en una de las peleas centrales de la velada desarrollada en el Polideportivo General Paz, de la ciudad de Córdoba.El cordobés Castillo fue muy superior al sanjuanino Orosco apoyado en su rapidez y puntería.



GANO MAIDANA

Por su parte, el invicto santafesino Fabián "TNT" Maidana, derrotó en forma contundente por nocaut técnico en el segundo round al local Elí足as Vallejos, en un combate enmarcado dentro de la división welter y sin título alguno en juego disputado en el estadio del Club Social y Deportivo El Porvenir de la ciudad bonaerense de Quilmes. "TNT" Maidana, con decisión, superioridad técnica y manos potentes, "borró" del ring a un guapo Vallejos, víctima de una paliza que se detuvo al finalizar la segunda vuelta cuando desde su rincón voló la toalla. El imbatido santafesino, hermano menor de Marcos "Chino" Maidana, derribó en dos oportunidades al bonaerense -una en el primer round y otra en el segundo-, quien además recibió una cuenta de protección por parte del árbitro Gustavo Tomas en el capítulo inicial. "Ésta fue mi última pelea por el momento en Argentina. Seguiré entrenando en California junto a mi equipo. Seguramente bajaré a las 140 libras (superligero). Me siento potente y seguro", expresó Maidana cuando bajó del ring.



NUEVA DERROTA

El equipo argentino de boxeo Los Cóndores sufrió este sábado una dura derrota por 5-0 en Cartagena, Colombia, frente a su par de Los Heroicos, por la cuarta fecha -primera de las revanchas- de la Zona Americana de la Liga WSB de la AIBA. Los Cóndores permanecen últimos en la tabla de posiciones del la Zona Americana, con solo un punto, y nada pudieron hacer frente Los Heroicos colombianos, punteros con 12. Los resultados fueron los siguientes:

División 52 kilos: Ceiber Avila Segura venció por puntos a Ramón Quiroga con tarjetas de 50-44, 50-43 y 50-44.

División 60 kilos: Duvan Zuleta Moreno a Joel Mafaud (50-45, 48-47 y 50-45).

División 69 kilos: Alexander Rangel Madariaga a Federico Schinina (49-45, 50-45 y 50-44).

División 81 kilos: Juan Carrillo Palacio a Juan Rizo Patrón por abandono en el primer round.

División +91 kilos: Cristian Salcedo Codazzi a Luis Maximiliano Calderón (50-45, 50-45 y 49-46).



RETUVO GOLOVKIN

El kazajo Gennady Golovkin retuvo los títulos medianos de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, al vencer al estadounidense Daniel Jacobs en el Madison Square Garden de Nueva York. Golovkin conservó legítimamente su reinado de los medianos de la AMB, CMB y FIB, en una pelea intensa. El imbatido kazajo tuvo un rival que demostró buen nivel y le presentó pelea a pesar de haber caído en el cuarto asalto tras recibir una combinación de manos. Dos jueces puntuaron 115-112 y el restante 114-113. El fallo nada tiene que ver con lo sucedido en el ring porque Golovkin sacó una mayor ventaja. "GGG" Golovkin (37-0-0/ 33 ko) de 34 años, le había ganado por nocaut a sus últimos 17 oponentes desde que conquistó su primer título en agosto del 2010, el mediano interino de la AMB, cuando derrotó a Milton Núñez en Panamá. Jacobos (30), nacido en Brownsville, Nueva York, y residente en el barrio de Brooklyn, subió anoche al ring como campeón regular mediano de la AMB y cuenta con un récord de 32 triunfos (29 ko) y dos derrotas.