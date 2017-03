Proponen alternativas para el Parque Balneario Locales 21/03/2017 Redacción El Frente Progresista Cívico y Social presentó un proyecto para que el lugar sea utilizado también para la realización del examen práctico para la obtención de la Licencia de Conducir. También pretenden crear allí un Parque Temático Infantil de Conducción. Incluso, hablaron de incorporar al lugar un espacio gastronómico.

ALTERNATIVAS./ Luego de la mejora por el Presupuesto Participativo, surgen ideas para que el espacio abierto sea cada vez más seductor.

El Concejo Municipal ya cuenta con ocho temas para la sesión del próximo 30 de marzo (este jueves no habrá por la medida de fuerza de los empleados municipales) y hoy podrían sumarse algunos más luego de la comisión de obras.

Entre los despachos se destaca la propuesta del Frente Progresista Cívico y Social en donde le sugiere al Ejecutivo analizar la posibilidad de "utilizar el Parque Balneario Municipal para la realización del examen práctico para la obtención de la Licencia de Conducir", así como también "disponer la creación de un Parque Temático Infantil de Conducción dentro del predio" antes mencionado.

El proyecto, que es de autoría de Lisandro Mársico, se justifica informando que "a los fines de descentralizar los exámenes prácticos diarios que se llevan a cabo en el Predio de la Flor, para dar cumplimiento a uno de los requisitos exigidos para obtener la Licencia de Conducir, el Parque Balneario Municipal, sería un sitio, para que de lunes a viernes, por la mañana, sea utilizado por el Municipio para llevar a cabo, la actividad descripta precedentemente. Además, los vecinos de los barrios ubicados en las inmediaciones del lugar de referencia, evitarían tener que trasladarse hasta el sitio mencionado en primer lugar, único espacio donde, en la actualidad, se lleva a cabo el examen práctico de conducción. Habiendo dos lugares para llevar a cabo la mencionada prueba se lograría más disponibilidad horaria, dándole celeridad a la entrega de turnos".

Agregan que "una de las tareas más importantes y urgentes relacionadas con la seguridad en el tránsito es la formada por la Educación Vial en el niño, no sólo reflejada en la enseñanza teórica, sino en la práctica. A tales fines, y teniendo en cuenta que a nivel de los establecimientos educacionales resulta difícil contar con la infraestructura adecuada, es indispensable que se lleven a cabo por parte del Municipio los esfuerzos necesarios a fin de acondicionar y disponer de instalaciones preparadas que posibiliten en el niño todo el rendimiento pedagógico posible, mediante la puesta en marcha de un Parque Temático Infantil de Conducción, el cual podría funcionar en la parte central del Parque Balneario Municipal".

"Las nuevas funcionalidades que se presentan a estudio se ven también potenciadas por la remodelación que ha experimentado el espacio público perteneciente al “Balneario”, inversión resultante del Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa", culmina el proyecto.

En declaraciones a Radio Galena, el demoprogresista, incluso, manifestó la posibilidad de evaluar la alternativa de concesionar un lugar del predio para que un privado desarrolle alguna actividad gastronómica o bien se instale alguna proveduría.



OTROS TEMAS

Además de este, se declarará el 24 de marzo como Día Municipal de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en adhesión al día nacional, se reclamará por las garitas del Mora, se pedirá por el pavimento en algunas calles del barrio Pizzurno, se declarará de Interés Municipal al ballet "La Cautiva", como así también a Patricia Ratti, se pedirá por una campaña de difusión a sobre resguardo a vivienda (ex Bien de Familia).



GESTIONES

Además, el Concejo Municipal le solicitará al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que incorpore a la Comisión de Turismo dos representantes del Cuerpo Legislativo, y se está gestionando un encuentro con vecinos del Virgen del Rosario, que reclamaban por escrituras de viviendas del COPROVI.

Por otra parte, existe la posibilidad de que se reúnan con funcionarios del DEM. En principio, habría un encuentro a pautarse con la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, para hablar del proyecto del PRO para obligar a que los lugares públicos tengan desfibriladores y con el Secretario de Educación, Jerónimo Rubino, por el pedido de la vecinal del barrio Amancay sobre el Jardín de ese distrito.



¿UNA SESION EXTRA?

Como lo anticipamos ayer en estas páginas, luego de la sesión del 30 de marzo, la próxima se desarrollaría recién el 20 de abril. Esto es porque el 6 de abril está previsto el paro general de la CGT y el siguiente, es Jueves Santo. En función de esta situación, no se descarta la convocatoria a una sesión entre estas semanas, para que no se acumulen los temas, aunque todavía esto no está confirmado.